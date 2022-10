Pretukao kćer (14) u Beogradu pa se pravdao na sudu: 'To je dopušteno u Kini'

Snimka s teniskih terena u Beograda na kojoj 50-godišnji kineski državljanin W.L. napada svoju 14-godišnju kćer proširila se na Internetu, a srpska policija ga je vrlo brzo identificirala i privela.

W.L. (50) iznio je svoju obranu na sudu u prisustvu branitelja po službenoj dužnosti. Tužiteljstvo u Beogradu je objavilo da je otac napad prema kćeri opravdao time što je ona tog dana odbila nastaviti trening, a on je htio da se vrati na teren, piše Telegraf.

Kazao da mu nije bila namjera povrijediti kćer, no naveo je kako je "u Kini tradicija da se poštuje hijerarhija" te da on smatra da je ispravno postupio jer je "to dopušteno u Kini".

Zamjenik tužitelja predložio je sudu određivanje pritvora zbog opasnosti od bijega, kao i zbog uznemiravanja javnosti s obzirom na način počinjenja djela koje mu se stavlja na teret. Za kazneno djelo koje je počinio prijeti mu kazna od 2 do 10 godina zatvora.

Podsjećamo, na snimci koja se proširila društvenim mrežama, 50-godišnjak je bacio djevojčicu na pod i cipelario je, prije toga je dobila šamar.

Strašan video možete pogledati OVDJE.

VIDEO: UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Otac, sin i prijatelj pretukli su muškarca u Zagrebu, određen im je istražni zatvor