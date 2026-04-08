Zagrebačka tvrtka razvija 'pametnog vojnika' uz pomoć umjetne inteligencije

U Zagrebu je nedavno održan sastanak o jednom od važnijih projekata europskog vojnog razvoja. Riječ je o projektu LODESTAR II koji je usmjeren na razvoj naprednih tehnoloških rješenja za povećanje situacijske svjesnosti i operativne učinkovitosti vojnika na terenu. U ovom projektu sudjeluje i jedna hrvatska tvrtka, Alfatec Group, čije je sjedište upravo u Zagrebu. LODESTAR II je projekt u kojem se razvijaju i testiraju napredni prototipovi integracije umjetne inteligencije i proširene stvarnosti u operativne vojne sustave, ovdje se radi o platformi koju bi aktivno koristili vojnici na terenu. Cilj je ove integracije ubrzavanje donošenja odluka, povećanja sigurnosti i bolje koordinacije vojnika u stvarnim situacijama.