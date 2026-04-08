PROJEKT LODESTAR II

Zagrebačka tvrtka razvija 'pametnog vojnika' uz pomoć umjetne inteligencije

Autor
Zoran Vitas
08.04.2026.
u 19:47

U službenim se materijalima navodi i kako je ukupni trošak projekta 7,144 milijuna eura od kojih s 5,96 milijuna kroz European Defense Fund, EDF, sudjeluje Europska komisija

U Zagrebu je nedavno održan sastanak o jednom od važnijih projekata europskog vojnog razvoja. Riječ je o projektu LODESTAR II koji je usmjeren na razvoj naprednih tehnoloških rješenja za povećanje situacijske svjesnosti i operativne učinkovitosti vojnika na terenu. U ovom projektu sudjeluje i jedna hrvatska tvrtka, Alfatec Group, čije je sjedište upravo u Zagrebu. LODESTAR II je projekt u kojem se razvijaju i testiraju napredni prototipovi integracije umjetne inteligencije i proširene stvarnosti u operativne vojne sustave, ovdje se radi o platformi koju bi aktivno koristili vojnici na terenu. Cilj je ove integracije ubrzavanje donošenja odluka, povećanja sigurnosti i bolje koordinacije vojnika u stvarnim situacijama.

AI umjetna inteligencija vojnik ALFATEC Group

