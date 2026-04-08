VELIKI ZAOKRET

Projekt robotaksija Mate Rimca dobio produljenje roka do kolovoza 2026.

Zagreb: Ovako izgleda "Verne", autonomno taksi vozilo iz Rimčeve tvornice
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
08.04.2026.
u 23:27

U skladu s provedbenim odlukama, redefinirani su i pojedini pokazatelji projekta.

Tvrtki Project 3 Mobility (Verne) u vlasništvu Mate Rimca odobren je zahtjev za odgodu projekta robotaksija, financiranog iz EU fondova, a rok koji je istekao 31. ožujka prebačen je na 31. kolovoza.

Zahtjev za izmjenom ugovora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je primilo 18. ožujka i ocijenilo ga opravdanim, a produljenje je usklađeno s rokovima Mehanizma za oporavak i otpornost, prema kojima sve reforme i investicije moraju biti završene do kraja kolovoza 2026.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture priopćili su da je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU s Project 3 Mobility d.o.o. u srijedu potpisala Dodatak Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Istraživanja, razvoja i proizvodnje vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture.

Podsjetili su da su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021.-2026. potpisali 23. lipnja 2023., a da je Ministarstvo 18. ožujka ove godine primilo zahtjev za izmjenom Ugovora, kojega su razmotrili i "ocijenili opravdanim".

Kako su napomenuli, preduvjet za korištenje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) je Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), koji u skladu s ciljevima Mehanizma za oporavak i otpornost, obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti najkasnije do 31. kolovoza 2026. 

"Slijedom toga korisnik je podnio zahtjev za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a kojom je zatražio produljenje datuma završetka razdoblja provedbe s 31. ožujka na 31. kolovoza 2026. Imajući navedeno u vidu, produljenje razdoblja provedbe ugovora ocjenjeno je prihvatljivim te je usklađeno s gore navedenim vremenskim okvirom utvrđenim u NPOO-u", izvijestili su iz Ministarstva.

U skladu s provedbenim odlukama, redefinirani su i pojedini pokazatelji projekta. Riječ je o novoj usluzi gradskog prijevoza s potpuno autonomnim električnim vozilima prilagođenima potrebama putnika s invaliditetom, kao i dodjeli 50 000 besplatnih vaučera za vožnju tim vozilima osobama s invaliditetom i/ili osobama koje nailaze na poteškoće u korištenju drugih vrsta javnog prijevoza.

Istodobno, iz projekta je uklonjen jedan od ranije predviđenih pokazatelja koji se odnosio na dodjelu potpore za istraživanje i razvoj novog ekosustava urbane mobilnosti. Unatoč izmjenama, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture naglasili su da ugovorom definirani rezultat projekta - potpuno autonomno električno vozilo pete razine autonomije - ostaje nepromijenjen.

