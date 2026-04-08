PRECIZNIJE PRAĆENJE

Ubrzo nas čeka važna promjena na granicama: 'Ovo će za Hrvate značiti veću sigurnost'

Time se omogućuje precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje krivotvorenih dokumenta te automatski otkriva prekoračenje boravka

Od petka, 10. travnja, države članice EU započinju s potpunom primjenom sustava ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, izvijestio je MUP. "Za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema nikakvih promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja", kazao je u izjavi na Facebooku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja putovnica, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke. Time se omogućuje precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje krivotvorenih dokumenta te automatski otkriva prekoračenje boravka. Uz to, države članice prvi put će razmjenjivati podatke o prelascima granice u stvarnom vremenu, što dodatno jača sigurnost, istaknuo je Božinović.

Kazao je da je Hrvatska već aktivno uključena u sustav s oko 3,7 milijuna evidentiranih putnika i približno 10 posto odbijenih ulazaka, što potvrđuje dosljednu provedbu šengenskih pravila.

Iako se tijekom ljetne sezone mogu očekivati gužve zbog uzimanja biometrijskih podataka, granični prijelazi dodatno su opremljeni i organizirani kako bi se čekanja svela na minimum, poručio je Božinović. EES je jedan od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine sustav se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama, objavio je MUP.
Pucnjava kod izraelskog konzulata u Istanbulu, troje mrtvih
