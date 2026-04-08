Ubrzo nas čeka važna promjena na granicama: 'Ovo će za Hrvate značiti veću sigurnost'

Od petka, 10. travnja, države članice EU započinju s potpunom primjenom sustava ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, izvijestio je MUP. "Za građane Hrvatske i ostale državljane EU nema nikakvih promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja", kazao je u izjavi na Facebooku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja putovnica, svi će se podaci evidentirati digitalno, uključujući putne isprave i biometrijske podatke. Time se omogućuje precizno praćenje dopuštenog boravka, otežava korištenje krivotvorenih dokumenta te automatski otkriva prekoračenje boravka. Uz to, države članice prvi put će razmjenjivati podatke o prelascima granice u stvarnom vremenu, što dodatno jača sigurnost, istaknuo je Božinović.

Kazao je da je Hrvatska već aktivno uključena u sustav s oko 3,7 milijuna evidentiranih putnika i približno 10 posto odbijenih ulazaka, što potvrđuje dosljednu provedbu šengenskih pravila.

Iako se tijekom ljetne sezone mogu očekivati gužve zbog uzimanja biometrijskih podataka, granični prijelazi dodatno su opremljeni i organizirani kako bi se čekanja svela na minimum, poručio je Božinović. EES je jedan od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine sustav se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama, objavio je MUP.