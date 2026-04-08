Stvarno stanje u Hrvatskoj više se ne može sakriti, odluku treba donijeti ljevica i desnica zajedno

Unatoč riječima Andreja Plenkovića kako Hrvatska ide u dobrom smjeru, Vlada vodi odgovornu politiku, a građani su zaštićeni-više se ne može sakriti stvarno stanje u Hrvatskoj. Poručio je to u ime Kluba zastupnika SDP-a u Saboru šef te stranke Siniša Hajdaš Dončić u svom govoru u kojemu je komentirao izvješće premijer Plenkovića s posljednjeg sastanka Europskog vijeća.

Lider SDP-a kazao je i kako se godinama ponavljaju iste poruke o uspješnosti politike Vlade, a stvarni pokazatelji govore nešto sasvim drugačije, a to je da Hrvatska danas ima BDP po stanovniku na oko 55 % europskog prosjeka, dok su plaće na svega 46 %, uz visoke cijene i inflaciju koja je u Hrvatskoj još uvijek najveća u cijeloj eurozoni – 4,8 posto. Na toj inflaciji, kazao je Hajdaš Dončić, zaradile su nefinancijske tvrtke kao i banke, sektori koje uglavnom kontroliraju strani vlasnici.

- Dokaz da to nije teorija, nego stvarnost svakog kućanstva su cijene: cijene u Hrvatskoj dostigle su 73 % europskog prosjeka. Plaće su, rekao sam, na 46 posto. To nije usklađenost. To je raskorak koji ima ime i prezime — i koji se osjeća svaki dan. Znate što to konkretno znači? Znači da hrvatski građani u Konzumu stavljaju sir u košaricu plaćajući europsku cijenu — ali u novčaniku imaju pola europske plaće. Znači da obitelj koja puni auto na pumpi plaća europske litre — ali ne zarađuju europski. I to je jedina računica koja se stvarno broji-kazao je Hajdaš Dončić.

Naglasio je i kako je u deset godina produktivnost rada u Hrvatskoj porasla svega devet posto, ali i da produktivnost pada upravo u sektorima gdje bi trebala rasti: u industriji, u informacijskim tehnologijama, u financijama i da raste jedino tamo gdje ne trebaju posebna ulaganja ni reforme — u turizmu, nekretninama i građevini. Rezultat je to, drži šef SDP-a, desetogodišnje politike koja je birala liniju manjeg otpora. Dodao je i kako novac iz europskih fondova nije promijenio tu strukturu.

Kazao je i kako se na Europskom vijeću odlučuje o budućoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi, o ratu u Ukrajini i o tome hoće li i kada Ukrajina ući u Europsku uniju, ali i o ulasku zemalja zapadnog Balkana — naših susjeda, s kojima dijelimo povijest i budućnost — i o tome kakva će ta Europa biti kad se proširi. Odlučuje se i o odnosu prema Rusiji — ne kao ideološkom pitanju, nego kao geostrateškom: gdje je Europa pogriješila, što se moglo napraviti drugačije i kako se to ne smije ponoviti, kazao je. - Govori se i o krizi partnerstva sa Sjedinjenim Državama i o tome što to znači za budućnost NATO saveza kakav smo poznavali. To su pitanja koja će oblikovati Hrvatsku u sljedećih dvadeset, možda trideset godina. I upravo zato što su tako velika — ne smije ih rješavati jedan čovjek prema strategiji vlastite karijere-rekao je Hajdaš Dončić te dodao kako se o tim pitanjima i sudbini države ne odlučuje na jednoj konferenciji ili jednom telefonskom pozivu — nego u Hrvatskom saboru, nakon argumentiranog razgovora koji nije uokviren ni partikularnim interesima ni karijerom pojedinog političara. Hrvatska, zaključio je, za ta pitanja nije pripremljena ni diplomatski ni materijalno.

- U proteklom desetljeću nismo izgradili energetsku neovisnost. Nismo razvili domaću prehrambenu proizvodnju — uvoz hrane se udvostručio. Nismo izgradili industrijsku osnovu koja bi nas činila manje ranjivima na vanjske šokove. Otpornost nacije nije samo vojska i nabavka aviona. Otpornost je domaća hrana na stolu, vlastita energija u mreži i industrija koja ne ovisi o uvoznim lancima. To je lekcija koju nas ratovi svaki dan iznova uče — i koju ova Vlada svaki dan iznova ignorira-kazao je lider SDP-a. Podsjetio je i kako se premijer Račan i predsjednik HDZ-a Sanader nisu slagali ni u čemu — ali su u trenucima koji su oblikovali Hrvatsku znali naći zajednički jezik. Za NATO. Za europski put. Za stvari koje su bile veće od stranačke linije.

- Bez te kulture razgovora koji nije zarobljen partikularnim interesom — ne može se odlučivati o prevažnim pitanjima. Ne može se graditi ni vanjska politika koja štiti nacionalne interese, ni ekonomska politika koja mijenja strukturu gospodarstva. Odgovornost saborskih zastupnika — svih nas, bez razlike stranačke boje — jest da taj razgovor pokrenemo. Da saslušamo političkog protivnika. Da razmislimo o onom što smo čuli. I da odlučimo — ne prema stranačkoj logici, nego prema onome što je dobro za ovu zemlju-kazao je Hajdaš Dončić.

Hrvatska, poručio je, ima sve što joj treba da bude uspješna mala europska država. Za to ne trebamo, kazao je, čekati povoljne okolnosti.

- Trebamo odluku. I trebamo je donijeti zajedno. U ovoj dvorani. Ovi ljudi. Ljevica i desnica- zaključio je Hajdaš Dončić.