Otac protresao dvomjesečnog sina koji je preminuo: Nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora

Otac (24) nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora jer je 27. ožujka 2022. u obiteljskom domu u okolici Velike Gorice protresao dvomjesečnog sina koji je preminuo tri dana kasnije. Kako je istaknuto na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, dokazima je nesporno utvrđeno da je smrt nastupila kao posljedica protresanja.

Muškarca se teretilo da je u obiteljskom domu energično protresao sina koji je, uslijed zadobivenog krvarenja u mozgu, preminuo 30. ožujka u KBC-u Zagrebu. Sud je otegotnim ocijenio njegovu raniju prekršajnu i kaznenu osuđivanost, dok je olakotno što je, kako su kazali svjedoci, bio brižan otac koji nije bio nasilan niti se neprimjereno ponašao prema svojoj djeci. Sud smatra kako je riječ o izoliranom događaju do kojega je, moguće, došlo zbog njegova neznanja o pravilnom postupanja s malim djetetom, navode 24sata.

Optuženi se u istrazi branio šutnjom, a obranu nije htio iznositi ni na suđenju. "Sve što imam za reći je da nisam kriv. Nisam napravio to za što me se tereti", naveo je 24-godišnjak, a sudsko je vijeće upitao: "Mene jedna stvar zanima, ne bi li djetetu puknuo vrat od takve trešnje? Nema nikakve ozljede vrata ni druge ozljede po tijelu, nego samo ozljedu mozga. Također, dijete nije imalo nikakvih drugih ozljeda na tijelu, to je rekao i vještak. Ne bi li djetetu ostali tragovi prstiju ili ruke na mjestu gdje je bilo držano prilikom te trešnje?".

Zastupnik optužbe Dražen Diklić istaknuo je kako smatra da je dokazano da je okrivljeni djelo počinio kako mu se to optužnicom stavlja na teret.

"Iz nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka nesporno proizlazi da je smrt djeteta nastupila uslijed tzv. 'shaking baby syndrome' poznatog u medicinskoj praksi. Vještak dr. Mayer pokazao nam je i kako do te ozljede može doći i smatramo da je na taj način i došlo do ozljeđivanja", navodi tužitelj.

Otac je ranije kazneno osuđivan zbog krađe i prijetnje, a prekršajno zbog prometa, remećenja javnog reda i mira te obiteljskog nasilja prema svojoj majci. Također, kažnjen je novčanom kaznom zbog nepridržavanja samoizolacije.

