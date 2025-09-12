Otac odigrao ključnu ulogu: Ubojica je na obiteljskoj večeri govorio da Kirk dolazi na sveučilište

- Mislim da ga imamo - rekao je predsjednik Donald Trump i dodao da s "visokim stupnjem sigurnosti" misli da je osumnjičenik za ubojstvo političkog aktivista Charlieja Kirka u pritvoru. Ta je informacija ubrzo i službeno potvrđena. - Dobro jutro, dame i gospodo, uhvatili smo ga - počeo je guverner Utaha Spencer Cox konferenciju za novinare i rekao da je uhićen Tyler Robinson rođen 2003. iz Utaha, osumnjičen za Kirkovo ubojstvo 10. rujna.
Ključnu ulogu u njegovoj predaji odigrao je njegov otac koji ga je prepoznao na fotografijama objavljenim u medijima i odmah ga pozvao da se preda po pomoć je policiji. U pomoć je pozvao i pastora koji je potom kontaktirao američku policiju. Otac i pastor zadržali su Robinsona sve do dolaska policije.
U Svetom Pismu postoji zapovjed koja kaze "Ne umori!" Uvjerenja sam da je ova osoba nedovoljno uracunljiva i da smrtna kazna ne bi imala dovoljno poucan rezultat za mnoge potencijalne buduce zlocinca. Ja bih ga stavio u strogi zatvor dozivotno bez mogucnosti uvjetne slobode. Od ostalih zatvorenika bih zahtjevao da ucine sto god je moguce da dozivi sto dublju starost za sto bih ih nagradio novcano ili na koji drugi nacin cjenjen u zatvoru.