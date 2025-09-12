Otac odigrao ključnu ulogu: Ubojica je na obiteljskoj večeri govorio da Kirk dolazi na sveučilište

- Mislim da ga imamo - rekao je predsjednik Donald Trump i dodao da s "visokim stupnjem sigurnosti" misli da je osumnjičenik za ubojstvo političkog aktivista Charlieja Kirka u pritvoru. Ta je informacija ubrzo i službeno potvrđena. - Dobro jutro, dame i gospodo, uhvatili smo ga - počeo je guverner Utaha Spencer Cox konferenciju za novinare i rekao da je uhićen Tyler Robinson rođen 2003. iz Utaha, osumnjičen za Kirkovo ubojstvo 10. rujna.



Ključnu ulogu u njegovoj predaji odigrao je njegov otac koji ga je prepoznao na fotografijama objavljenim u medijima i odmah ga pozvao da se preda po pomoć je policiji. U pomoć je pozvao i pastora koji je potom kontaktirao američku policiju. Otac i pastor zadržali su Robinsona sve do dolaska policije.