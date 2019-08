Otac alternativne arheologije: Naši preci stigli su sa zvijezda

To je počelo kad sam još bio dječak, u školi sam učio Stari zavjet na njegovom izvornom, hebrejskom jeziku. Kada ga čitate na izvornom jeziku, jedino onda razumijete o čemu ustvari govori. Bilo mi je devet ili deset godina, i došli smo do šestog poglavlja Postanka.

To poglavlje opisuje početak Velike poplave, u kojoj se priča o Noi i arci. Ne započinje sa pričom o Noi i onome što se dogodilo, već sa uvodom od nekih osam strofa, koji su očito ostatci mnogo starijeg i drugačijeg teksta od priče o Noi i arci koja je uslijedila. Tih osam strofa su omiljeni vjeroučiteljima zbog toga jer oni govore o uzroku poplave, i zašto se Bog srdio na čovjeka. Ono kaže da je neposredno prije Velike poplave bilo vrijeme kada su na Zemlji bili divovi koji su oženili kćeri ljudi i imali djecu sa njima. Podigao sam ruku i upitao, “Oprostite, učitelju. Zašto kažete divovi kada je riječ na hebrejskom ‘nefilim’, što znači oni koji su došli dolje ili se spustili, i u kontekstu se govori kao da su oni sinovi bogova, ni koji su sa Neba došli na Zemlju.” Očekivao sam da ću dobiti pohvalu zbog moje lingvističke oštroumnosti, ali umjesto toga dobio sam strogi ukor. Učitelj mi je rekao da sjednem i da ne ispitujem Bibliju. Ali ja nisam ispitivao točnost Biblije.

Baš suprotno, pokušao sam istaknuti potrebu da se shvati što točno u Bibliji piše. Tako se Zecharia Sitchin u jednom razgovoru prisjeća iskustva koje ga je obilježilo za cijeli život i usmjerilo oštricu njegova intelekta prema desetljećima upornog istraživanja ljudskog postanka. Ovaj autor cijelog niza intrigantnih knjiga - Dvanaesti planet, Ratovi bogova i ljudi, Kada je počelo vrijeme, Stepenište do neba i Izgubljena kraljevstva – bavi se Zemljinom i ljudskom povijesti i prapovijesti a temelje se na informacijama koje su na glinene pločice zapisale drevne civilizacije Bliskog istoka.

Zagonetka postanka Sitchin se svojim sustavnim djelovanjem prometnuo u upornog istražitelja drevne prošlosti čovječanstva, povijesti i arheologije Bliskog istoka, vrsnog znalca suvremenog hebrejskog, te 11 drevnih jezika i pisama, te plodnog autora. Akademik Sitchin smatra se ocem alternativne arheologije.

Sve do svoje smrti 2010. godine prikupljao je ogromno znanje suvremenog i drevnog hebrejskog jezika i mnogih drugih semitskih i europskih jezika. To znanje mu je omogućilo istraživanje drevnih kultura poput Sumera, Egipta i Srednje Amerike. Bio je jedan od 200-tinjak ljudi i koji mogu čitati i koji razumiju drevni sumerski jezik. Rođen je u Rusiji, odrastao u Palestini a obrazovao se u Engleskoj, i mnogo godina je bio novinar i urednik u Izraelu.

Intrigiraju li vas priče da je život na Zemlji stigao van Sunčevog sustava? Ma to su samo priče 6,15% +

Ova mi je tema jako zanimljiva, ali ne možemo biti sigurni 33,85% +

Jednog dana ćemo doznati 60,00% +

Potom se preselio u SAD. Njegov istraživački put ga je doveo “do vrlo dobro istraženog i dokumentiranog otkrića da su naši preci došli sa zvijezda.” Iščitavanjem sumerskih, babilonskih, asirskih, akadskih, hetitskih uspostavlja argumentirano viđenje stvarog stanja stvari oko prapovijesnih korijena čovjeka. Pitajući se je li Knjiga Postanka zbirka mitova ili je to sublimiran izvještaj o stvarnim događanjima gotovo s one strane pojmljivog ljudskog vremena. A kada to kažemo, onda mislimo na unatrag 450 tisuća godina i više. U 50 godina rada Sitchin je zaključio da se biblijska Knjiga Postanka temelji na mnogo starijem sumersko-akadskom epu o stvaranju Enuma Eliš.

– Za mene je to postala opsesija. Što je Biblija mislila pod “nefilim”. Kasnije, kada sam započeo biblijska i arheološka istraživanja drevnog Bliskog istoka, shvatio sam da je još jedna strofa uz onih osam strofi još eksplozivnija zato jer govori o njima kao o sinovima (u množini) bogova (u množini), što je jako čudno kako je Biblija posvećena monoteizmu. Potraga koja je započela kada sam bio još školarac trajala je oko trideset godina, prožeta raznim mitologijama i drevnim narodima, povela me do prvog mjesta i civilizacije koja je ostavila pisane zapise. Svi ti takozvani kasniji mitovi su bili zapisani na glinenim pločicama. To su bili ljudi nazvani Sumerani, čija je civilizacija cvala oko šest tisuća godina na mjestu gdje se sada nalazi Irak, a bilo je poznato kao Južna Mezopotamija. Sumerani su, između ostalog, imali pojam “oni koji su sa Neba sišli na Zemlju”, “Anunnaki”.

To je termin koji na Sumerskom doslovno znači oni koji su došli sa Neba na Zemlju, Dok sam počeo kao školarac prikupljati podatke o točnom značenju riječi “nefilim” u Bibliji, završio sam sa Anunnakijima, proučavajući i izvještavajući svoje čitatelje, sve zbog moje sposobnosti da čitam Sumerske glinene pločice. Pločice kažu da su Anunnaki došli sa drugog planeta u našem sunčevom sustavu. To je planet u našem sunčevom sustavu koji dolazi u našu blizinu svakih 3600 godina kao osnovni matematički broj; ponekad malo manje, ponekad malo više.

Oni su počeli dolaziti i odlaziti između njihovog i našeg planeta prije oko 450.000 godina. Anunnaki su ovdje došli zbog svojih potreba i razloga, u potrazi za zlatom, koje su trebali ne bi li zaštitili atmosferu svog planeta. Ovo postavlja pitanje zašto gube svoju atmosferu i je li to pitanje okoliša. Upravo sada, mi smo suočeni sa istim problemom na našem planetu. Još su i trebali radnu snagu, pa su ubrzali evoluciju, kombinirajući njihove gene sa genima humanoida. Kombinirali su svoje gene sa ženkama koje su bile na zemlji, a kao rezultat evolucije, nastali smo mi.

Zato ne začuđuje što sva ta potraga za karikom koja nedostaje između Homo erectusa i Homo sapiensa nije urodila plodom. Ta karika nedostaje jer je preskočena zbog genetskog inženjeringa – objašnjavao je u jednom od razgovora Sitchin. Taj otac paleokontakata temelji sve svoje spoznaje temelji na kombinaciji tekovina suvremene znanosti s izvornim tekstovima i slikovnim zapisima iz drevne prošlosti. Na osnovu toga Sitchin izuzetnom upornošću i analitičnošću gradi znanstvenu rekonstrukciju zbivanja na Zemlji do prije 120 sara. Inače, sar je drevni babilonski vremenski ciklus. Sitchin misli da jedan sar iznosi 3600 godina. To bi značilo da je naša prošlost započela prije približno 435 tisuća godina jer drevne babilonske liste obuhvaćaju raspon od 120 sara.

Proizvod svemirske veze

Prema Sitchinovim postavkama službena znanost još uvijek drži svoju uobičajnu ziherašku distancu, njegov rad ne može nikoga ostavljati ravnodušnim. Mogućnost da je ljudski rod posljedica genetskih manipulacija superirorne vrste koja je došla s planete Nibiru intrigantna je do te mjere da naglavačke okreće cjelokupnu ljudsku povijest i uvjerenje da smo vrhunac i savršenstvo prirodne evolucije. No, prema Sitchinu sve je počelo na 12. planetu.

– Svaki planet je svijet za sebe. Pa u neku ruku, mi smo proizvod svemirske veze. Mi smo genetska kombinacija evolucije humanoida na Zemlji, i onih koji su došli u naš sunčev sustav iz drugog sunčevog sustava. To je vječna karika. Oni su nam je donijeli nama, a mi ćemo je donijeti drugdje. Nalazimo se točno na granici. Stvarno je zanimljivo, ako malo bolje razmislite o tome, svi ti znanstveni napretci u genetici i svemirskim putovanjima odvijaju se skoro paralelno.

To je kao da se vraćamo u našu prošlost, a sad se nalazimo na granici odlaska na drugi planet, točno kako je to nama učinjeno. Na Sumerskom cilindričnom pečatu, starom više od 4000 godina, nacrtan je astronaut na Mars, šesti planet (brojeći izvan prema unutar Sunčevog sustava), i astronaut na Zemlji sa svemirskim brodom između. Datum na tome je razdoblje ribe. Taj događaj dogodio se tijekom razdoblja ribe. Zodijački ciklus se vraća na isto mjesto svakih 25.920 godina, a mi sada izlazimo iz razdoblja ribe. Enki je bio bog zodijačkog znaka vodenjaka. Bilo da ovo znači da će se sve dogoditi ispočetka, da se Enki vraća, ne znam. Mnogo znakova nam pokazuje u tom smjeru.

Recimo, postoji crtež dva orla-čovjeka kako salutiraju raketi. Da me netko prije stotinu godina pitao što pokazuje ta pločica, rekao bih dva čovjeka koji salutiraju olovci zato jer još tada ne bih čuo za raketu. Neke Sumerske pločice su tako složene da izgledaju poput računalnog ispisa. Vrlo je moguće da će se netko vratiti tim tekstovima i reći kako Sitchin nije shvatio da su pričali o tome ili tome. Drugi je razlog taj što prihvatiti Sumerske i Biblijske podatke znači priznati postojanje izvanzemaljaca – poručuje Sitchin iz prošlosti na svome putu u vječnost.