Hrvatska ima novog milijunaša: Uplatio 2 eura preko interneta i osvojio 2 milijuna eura

Nevjerojatna sreća pogodila je jednog igrača Hrvatske lutrije koji je u večerašnjem izvlačenju 87. kola igre Loto 7 uspio pogoditi svih sedam brojeva i osvojiti glavni dobitak od čak 2.000.000 eura!
Izvučeni brojevi bili su 1, 12, 16, 18, 20, 24, 25, a dopunski broj 31. Sretni listić nije uplaćen na klasičnom prodajnom mjestu, već putem interneta, na službenoj stranici www.lutrija.hr. Dobitnik je uplatio svega 2 eura i odigrao dvije kombinacije Lota 7, bez dodatne igre Joker, a jedna od njih bila je dobitna.
Sljedeće izvlačenje Lota 7 održat će se u subotu, 1. studenoga 2025., a jamčeni glavni dobitak ponovno iznosi 1.000.000 eura.
