PREDLAŽE NIZ POTEZA

Oštro upozorenje bivšeg šefa NATO-a: 'Ako ne napravimo velike promjene u strategiji, imat ćemo vječni rat'

FILE PHOTO: Polish forces with NATO soldiers hold military exercises 'Iron Defender' at Orzysz training ground in Wierzbiny
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
Autor
Dora Taslak
06.11.2025.
u 22:58

"Putin nema poticaja za pregovore o miru dok god misli da može pobijediti na bojnom polju. Potrebne su promjene u brzini i načinu razmišljanja", smatra Anders Fogh Rasmussen

Ako Europa dramatično ne pojača pritisak na Rusiju, što uključuje raspoređivanje trupa i uspostavu štita od projektila i dronova na teritoriju NATO-a, Ukrajini prijete vječni rat i gubitak teritorija, upozorio je bivši glavni tajnik NATO-a. Anders Fogh Rasmussen, koji je bio premijer Danske od 2001. do 2009. i šef NATO-a od 2009. do 2014., rekao je u intervjuu za Guardian da bi, ako zemlje poput Poljske pristanu postaviti takvu protuzračnu obranu, Rusija shvatila da bi napad na njih bio napad na cijeli NATO savez.

"Moramo pomoći ukrajinskom (narodu) da se zaštiti od ruskih projektila i dronova izgradnjom zračnog štita koji pomaže Ukrajincima obarati ruske projektile i dronove", poručio je te dodao kako bi se protuzračna obrana mogla nalaziti u zemljama NATO-a koje graniče s Ukrajinom. Također, pozvao je na raspoređivanje europske zaštitne snage za Ukrajinu prije sporazuma o primirju. Naime, on smatra kako se tzv. "koalicija voljnih", koja se nadala sastaviti takvu snagu za kada završi borba, svela na "koaliciju onih koji čekaju".

"Ako ne napravimo velike promjene u strategiji, imat ćemo vječni rat“, rekao je. "Putin nema poticaja za pregovore o miru dok god misli da može pobijediti na bojnom polju. Potrebne su promjene u brzini i načinu razmišljanja.“

Osim razvoja štita od projektila i dronova te raspoređivanja europskih trupa, zagovara da se Ukrajini pošalju projektili dugog dometa za gađanje više ciljeva unutar Rusije. Kako smatra, još uvijek je moguće ponovno otvoriti rasprave o isporuci američkih krstarećih projektila Tomahawk Ukrajini, što američki čelnik Donald Trump nije podržao, ako Njemačka bude spremna napraviti "prvi korak" i pružiti Ukrajini svoje krstareće projektile Taurus.
Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina NATO Anders Fogh Rasmussen

