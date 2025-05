Ostavili svijet u šoku, usred Vatikana sjeli na sastanak: Kako su se pomirili Trump i Zelenski

Na sprovodu pape Franje u Bazilici svetog Petra, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki predsjednik Donald Trump održali su kratak, ali značajan sastanak koji je bio rezultat europskih pokušaja popravljanja zategnutih odnosa. Nakon ranijeg propalog sastanka u Ovalnom uredu, Zelenski je u Vatikanu tražio podršku od Trumpa, a sastanak je donio određene pomake, što je na kraju rezultiralo i postignutim dogovorom o mineralima između Ukrajine i Amerike. Kako su se to pomirili Trump i Zelenski? Sastanak od 15 minuta prošle subote bio je rezultat i planiranja i spontanosti, prema riječima službenika upoznatih sa situacijom. Europski dužnosnici radili su na tome da poprave razdor koji je prijetio da Ukrajinu liši glavnog strateškog saveznika u ključnom trenutku njezina rata s Rusijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, zagovornik Zelenskog koji je pokušavao ublažiti napetosti između ukrajinskog čelnika i Trumpa, započeo je razgovor s američkim predsjednikom dok su se lideri okupljali u bazilici prije sprovoda. „Moramo biti puno oštriji prema Rusima,“ rekao je Macron Trumpu, kako je kasnije ispričao za časopis Paris Match.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zelenski je tada prišao, a on i Trump dogovorili su se razgovarati. Jedna stolica pripremljena za prevoditelja uklonjena je jer je Zelenski radije želio razgovarati s Trumpom nasamo, rekao je Macron, piše američki Wall Street Journal. „Bio je to prekrasan sastanak, kažem vam, bio je to najljepši ured koji sam ikad vidio,“ rekao je Trump novinarima u nedjelju. „Bio je to prekrasan prizor.“ Još je prerano reći je li baš taj sastanak označio prekretnicu, iako je odmah donio neke rezultate. Nakon toga, Trump je iznio neuobičajeno oštru kritiku na račun ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zelenski je rekao da su razgovarali o spornom gospodarskom sporazumu koji su Ukrajina i Trumpova administracija potpisali u srijedu, čime je uklonjena jedna prepreka u odnosima. No Trump nije uveo daljnje sankcije Rusiji, kako je rekao da bi mogao nakon sastanka, te je nastavio kritizirati Zelenskog, piše WSJ.

Mike Waltz, kojeg je Trump ovog tjedna smijenio s mjesta savjetnika za nacionalnu sigurnost, istaknuo je raskoš okruženja u Rimu u intervjuu za Fox News. „Samo stajati tamo u tom trenutku – na tom mjestu, okružen mramorom... i gledati ta dva lidera licem u lice kako vode izazovnu diplomaciju, pomislio sam: ‘Ovo će biti jedan od onih povijesnih trenutaka’,“ rekao je, dodajući da Trump „obožava zlato.“ Zelenski je inače nakon propalog sastanka u Bijeloj kući ublažio pristup prema Trumpu. U pismu je izrazio žaljenje zbog prepirke, a kasnije je pristao na američki prijedlog za 30-dnevno primirje dok se Rusija odupirala. Ukrajinski pregovarači također su pristali na primirje u Crnom moru koje Kijevu nije donijelo veliku korist i nastavili s dogovorom o mineralima unatoč izostanku konkretnih sigurnosnih jamstava iz SAD-a. Ipak, kritičari kažu da Zelenski nije učinio dovoljno da umiri Trumpa.

VEZANI ČLANCI:

Dok je Kremlj naručio Trumpov portret i izbjegavao reagirati na njegove izjave, Zelenski je ponekad tvrdoglavo ustrajao. „Zelenski dolazi iz industrijskog grada,“ rekao je Ihor Novikov, koji je bio savjetnik Zelenskog tijekom Trumpova prvog mandata. „Ima tu mentalitet s ulice – što ga jače pritišćeš, to se više opire i uzvraća.“ Zelenski i Trump ponovno su se sreli prošlog vikenda dok su se strani čelnici okupljali uoči sprovoda u Bazilici svetog Petra. Nakon što je razmijenio nekoliko riječi s Trumpom i rukovao se sa Zelenskim, Macron je viđen kako se povlači u videu koji je snimio zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Dan Scavino, dok je svećenik postavljao stolice na mramorni pod pokraj kapelice krstionice. Agenti Tajne službe stajali su u pripravnosti. „Najbolje kod tog sastanka bilo je to što su bili samo njih dvojica,“ rekao je bivši Zelenskijev savjetnik Novikov. „Sve je to pitanje ega koji se prenapuhuju zbog ljudi oko njih. Ako imate (američkog izaslanika Stevea) Witkoffa, imate JD Vancea – sve se iskrivi.“ Kasnije vani, čuo se pljesak dok je Zelenski, odjeven u crnu odoru, hodao prema svom mjestu na sprovodu i pozdravljao dostojanstvenike, što je bio znak njegove trajne zvjezdane moći. Obje strane bile su uglavnom suzdržane u pogledu onoga o čemu su razgovarale, opisujući razgovor kao „konstruktivan.“ Nekoliko sati kasnije, Trump je iznio jednu od svojih najžešćih kritika Putinu do sada, dovodeći u pitanje želi li on doista mir i zaprijetivši bankovnim ili sekundarnim sankcijama.

U intervjuu za ABC, Trump je opisao sastanak kao „trenutak utjehe na neki način, jer... mnogi njegovi ljudi umiru i zbog toga mi je jako žao.“ Zelenski je ponovno zatražio više oružja tijekom sastanka, rekao je Trump novinarima. „Bio je to smislen sastanak, a predsjednik Trump i ja iskoristili smo svaku minutu do maksimuma,“ rekao je Zelenski. Sastanak je bio izuzetno intiman u diplomatskim okvirima i poboljšao je atmosferu između dvojice čelnika, ali nije temeljno promijenio dinamiku odnosa, rekao je obrambeni analitičar Michael Clarke. „Trumpova ambicija je približavanje Rusiji na globalnoj razini i tako Zelenski za njega predstavlja smetnju,“ rekao je Clarke. „Nikakvi razgovori to neće promijeniti.“ Nekoliko dana nakon sastanka, Trumpa su u intervjuu pitali postoji li nešto što bi Putin mogao učiniti da ga natjera da stane na stranu Zelenskog. „Na stranu Ukrajine, da. Ali ne nužno na stranu Zelenskog,“ rekao je za The Atlantic. „Teško mi je sa Zelenskim.“ A potom je stigla vijest da su Sjedinjene Američke Države i Ukrajina potpisale u srijedu u Washingtonu sveobuhvatni gospodarski sporazum kojim se osniva investicijski fond za obnovu ratom razorene zemlje i daje Amerikancima pristup ukrajinskim prirodnim resursima, javljaju svjetske novinske agencije. Ministar financija Scott Bessent rekao je da je SAD predan pomaganju u olakšavanju završetka ruske invazije na Ukrajinu, prenosi dpa. "Ovaj sporazum jasno signalizira Rusiji da je Trumpova administracija predana mirovnom procesu usmjerenom na slobodnu, suverenu i prosperitetnu Ukrajinu, dugoročno", rekao je. "Predsjednik Trump zamislio je ovo partnerstvo između američkog i ukrajinskog naroda kako bi pokazao predanost obiju strana trajnom miru i prosperitetu u Ukrajini", rekao je Bessent. „I da budemo jasni, nijednoj državi ili osobi koja je financirala ili opskrbljivala ruski ratni stroj neće biti dopušteno imati koristi od obnove Ukrajine.“

VEZANI ČLANCI:

Ukrajinski premijer Denis Šmihal rekao je na nacionalnoj televiziji da je sporazum dobar, ravnopravan i koristan. Šmihal je u objavi na Telegramu izjavio da će dvije zemlje osnovati fond za ulaganja u obnovljive izvore energije, u kojem će svaka strana imati 50 posto glasačkih prava, javlja francuska novinska agencija AFP. Namijenjen je poticanju gospodarskog oporavka Ukrajine nakon rata s Rusijom. „Ukrajina zadržava punu kontrolu nad svojim mineralima, infrastrukturom i prirodnim resursima“, rekao je premijer, dodajući da SAD neće zahtijevati otplatu nikakvog duga za milijarde dolara vrijednu pomoć u oružju i opremi. „Dobit fonda bit će reinvestirana isključivo u Ukrajini“, najavio je. Za Kijev je sporazum ključan za pristup američkoj vojnoj pomoći. Ukrajina je prihvatila zahtjev jer je to svojevrsno dugoročno sigurnosno jamstvo za SAD, što je u srijedu potvrdio i Trump na otvorenoj sjednici svoje vlade. „Američka prisutnost će spriječiti ulazak mnogih loših aktera, svakako u područja gdje ćemo kopati“, rekao je Trump, koji je do sada odbijao dati Ukrajini bilo kakva sigurnosna jamstva. U izjavi američkog ministarstva financija spominje se i ruska invazija na Ukrajinu, što se razlikuje od uobičajene formulacije sukoba Trumpove administracije, za koju je, uz prethodnu administraciju Joea Bidena, odgovoran i Kijev. Ovaj sporazum "priznaje značajnu financijsku i materijalnu pomoć koju je američki narod pružio obrani Ukrajine od ruske invazije velikih razmjera", navodi ministarstvo.

Vjeruje se da Ukrajina ima oko pet posto svjetskih rezervi rijetkih zemnih metala i minerala poput grafita, titana i litija, ali mnoga područja trenutačno su pod kontrolom ruske vojske. Za Ukrajinu se također kaže da ima oko 20 posto svjetskih rezervi grafita, koji je potreban za baterije, a ima i velike rezerve mangana, titana i litija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u četvrtak nazvao dogovor o sirovinama između SAD-a i Ukrajine "povijesnim". "Ovo je prvi opipljiv ishod sastanka u Vatikanu, što ga zaista čini povijesnim", priopćio je Zelenski, referirajući se na razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na marginama sprovoda pape Franje u subotu. Sporazum bi uskoro trebao ratificirati ukrajinski parlament. Prema sporazumu, Ukrajina će osigurati vrijedne prirodne izvore kako bi Washington nastavio podupirati Kijev u obrani zemlje od ruske invazije. "Sporazum se značajno promijenio tijekom pripremnog postupka. Sada je to istinski ravnopravno partnerstvo, ono koje stvara mogućnosti za značajna ulaganja u Ukrajinu i značajnu modernizaciju ukrajinskih industrija te jednako važno njezinih pravnih praksi", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju. "Sporazum ne predviđa zaduživanje. Predviđa osnivanje Fonda za obnovu koji će ulagati u Ukrajinu i generirati dobit. To znači zajednički rad s Amerikom, utemeljen na poštenim uvjetima, osiguravajući Ukrajini i SAD-u, koji nam pomaže u obrani, da zarade novac u ovom partnerstvu." Sporazum je također ključan za napore Kijeva da popravi odnose s Trumpom i Bijelom kućom, koji su se pogoršali otkako je stupio na dužnost u siječnju.

>>FOTO Putin ima 14 jasnih meta: Kada bi doista posegnula za nuklearnim oružjem, Rusija bi prvo gađala ove lokacije>>