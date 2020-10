Ostao u šoku kada je otkrio što znači natpis na majici koju mu je kupila bivša

Dobijete li majicu s natpisom na jeziku koji ne razumijete, ne budite lijeni provjeriti što na njoj zapravo piše. Uvjerio se u to jedan mladić koji je ponosno nosio majicu s natpisom na jeziku punjabi, a koju mu je kupila bivša djevojka.

I dok je on mislio da na majici piše "volim te", kao što mu je bivša djevojka rekla, natpis je zapravo znači "jeb** sestri".

Tako je mladić mislio da na sebi nosi lijepu ljubavnu poruku i ne sluteći da se bivša djevojka dobro našalila s njim. Fotografija mladića u majici, koju je na Twitteru objavio njegov prijatelj, odmah je postala hit.

"Trebao je samo proguglati", jedan je od brojnih komentara.

asked him if he knew what his shirt meant said his ex got it for him and told him it means i love you and i think that’s beautiful pic.twitter.com/vun60apFUP