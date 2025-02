Ovo ni u snu nije zamišljala: Snimka termalne kamere oduševila mladu djevojku

Buduće majke često s nestrpljenjem iščekuju ultrazvučne preglede kako bi vidjele svoje dijete. No, jedna je trudnica doživjela neočekivano i dirljivo iskustvo – termalna kamera u turističkoj atrakciji otkrila je jasan obris njenog nerođenog djeteta. Rae Ward, 19-godišnja trudnica iz Northumberlanda, posjetila je Camera Obscura & World of Illusions u Edinburghu. Tijekom razgledavanja, termalna kamera, jedna od interaktivnih značajki atrakcije, zabilježila je iznenađujući prizor – jasan, svijetao obris njenog sina, udobno smještenog u maternici. "Jako me razveselilo, pogotovo zato što sam prilično anksiozna osoba. S obzirom na ograničen broj ultrazvuka koje imate, uvijek se pitam je li beba dobro. To što sam vidjela mi je uljepšalo dan i učinilo putovanje zabavnijim" kazala je Rae. Svoju je fotografiju podijelila na TikToku, gdje je u samo tri dana prikupila tri milijuna pregleda.

I u Dundee Science Centre u Škotskoj, termalne kamere pružaju slična iskustva. Brojne trudnice izvijestile su o tome kako su mogle vidjeti obrise svojih beba na termalnim slikama. Jedna je majka podijelila svoje iskustvo, rekavši kako su ona i njen partner primijetili obrise svoje bebe dok su se glupirali ispred kamere. Djeca su bila oduševljena što su po prvi put vidjela svog budućeg brata. Druga je posjetiteljica čak podijelila sliku svojih blizanaca, snimljenu termalnom kamerom.

Andrew Johnson, generalni direktor Camera Obscura & World of Illusions, istaknuo je da ovo nije prvi put da je njihova termalna kamera imala značajan utjecaj na živote posjetitelja, spomenuvši i slučaj otkrivanja ranih stadija raka dojke kod jedne posjetiteljice. "Naša termalna kamera jedan je od naših najpopularnijih eksponata i drago nam je što je Rae imala posebno iskustvo vidjeti svoju nerođenu bebu", rekao je direktor Johnson. "Zaista cijenimo što smo dio svih trenutaka koji mijenjaju život naših posjetitelja i želimo Rae sve najbolje u trudnoći" dodao je.

