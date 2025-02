Uplakano dijete upropastilo joj je vjenčanje: 'Bila sam na rubu živaca, tata nije htio bebu iznijeti van'

Mladenci često žele da njihov svadbeni dan bude savršen i ispunjen posebnom atmosferom, pa često imaju specifične želje i zahtjeve za taj posebni dan. Jedan od čestih zahtjeva je da na svadbenim proslavama ne bude djece. Ovo je često doneseno zbog želje za intimnijom atmosferom, boljom zabavom za odrasle goste ili jednostavno zbog toga što mladenci žele da se svi mogu opustiti bez brige o djeci. Takvi zahtjevi često postanu osjetljiva tema.

Tako se jedna ljutita mladenka iz Teksasa morala "mučiti" tijekom zavjeta nakon što je jedan gost dopustio da njegovo dijete neprestano plače, iako je mladenka željela vjenčanje bez djece, piše New York Post. Mladenka Claire Kendall Taetz je video sa svoje ceremonije podijelila na TikToku gdje je pregledan 3,3 milijuna puta te je prikupio 400 tisuća lajkova. "Uplakana beba mi je definitivno odvratila pažnju i osjećala sam nepoštovano", rekla je 25-godišnjakinja.

Nesretan trenutak dogodio se tijekom ceremonije glumice iz američkog grada Forth Wortha i njezinog partnera Joshue Joea, a svečani događaj trebao je biti bez djece, osim njihovih nećaka i nećakinja. Claire je krenula do oltara kada je čula dijete koje je počelo vrištati. "Kada sam krenuo niz prolaz i kad mi je sestra popravila haljinu, tada sam primijetila da beba plače", prisjetila se. U početku je imala suosjećanja jer razumije da "bebe mogu imati loše trenutke" te se nadala da će roditelj izvesti bebu koja plače van da bi ona i njezin dragi mogli u miru položiti zavjete.

Međutim, kako se ceremonija nastavljala, tako je rastao i bebin bijes. Snimka, koja je nastala u listopadu, prikazuje ju kako poprijeko gleda u kameru dok dijete vrišti te kako odbacuje glavu tijekom zavjeta. U jednom trenutku, mladenci izmjenjuju uznemirene poglede dok se ostali članovi društva osvrću uokolo pokušavajući vidjeti izvor smetnje. "Bila sam zbunjena, ali sam također pokušavala ostati prisutna jer je to bio važan trenutak pa sam se pokušala usredotočiti na svog budućeg supruga i na ceremoniju. I moj suprug je bio zabrinut i na videu možete vidjeti da se pokušao fokusirati, unatoč tome što je dijete glasno negodovalo", objasnila je Claire.

Dodala je i da je cijelo vrijeme bila "na rubu živaca" te je željela biti potpuno prisutna za svoje zavjete. Unatoč svemu, "suzdržala je jezik" jer je smatrala da nije prihvatljivo da mladenka nešto kaže. Njezina majka pokušala je intervenirati i spasiti situaciju, ali bez uspjeha. "Pogledala sam mamu i ona je pokazivala gostu da iznese bebu te je izašao na trenutak, ali se odmah vratio unutra", rekla je. Navodno je više gostiju zamolilo roditelja da izađe, no on je to dobio jer se vozio 10 sati da vidi vjenčanje. Claire je naposljetku okrivila tatu djeteta za incident.

"Nije krivo dijete, nego činjenica da otac nije imao pristojnosti da se povuče, a to je pokvarilo atmosferu u monumentalnom trenutku mog života. Svi misle da će njihovo dijete biti dobro, ali djeca nisu produžetci nas jer svi imamo vlastite emocije i slobodnu volju. Ne možete predvidjeti kako će se dijete ponašati u situaciji poput ove i vaša je odgovornost pomoći im da reguliraju svoje emocije", rekla je Claire. Dodala je da je ceremonija i dalje bila tako slatka i posebna te da ne misli da ju je beba pokvarila, ali joj je oduzela fokus.

Pozvala je sve druge potencijalne mladenke da se pobrinu da njihov velik dan bude samo za odrasle da bi mogle izbjeći slično iskustvo. "Volim sve svoje nećake i nećakinje i već sam radila s djecom, ali bez obzira na to volite li djecu ili ne, važno je vjerujete li svojim gostima da će izaći van. Svi uvijek govore da će se njihova djeca dobro ponašati, ali bit ćete zahvalni što ste pristali na vjenčanje bez djece", rekla je.

Mnogi su gosti dijelili njezinu ljutnju. "Nisam ništa rekla tati djeteta o tome jer sam se družila s mnogo gostiju, ali ljudi su mi prilazili i izražavali svoju frustraciju", ispričala je. Korisnici TikToka su bili suosjećajni s njom. "Zar ljude više nije sramota?", upitao je jedan korisnik. "Doslovno bih sve zaustavio i samo se okrenuo i buljio dok ne bi izašli", rekao je drugi.