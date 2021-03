Osnivač BioNTecha: Do kraja ljeta više neće biti potrebna opća zatvaranja

Ugur Sahin, osnivač BioNTecha koji je s Pfizerom razvio cjepivo protiv Covid-19, vjeruje da će virus do kraja ljeta biti pod kontrolom u većini europskih država i u SAD-u. Nijemci su sve nestrpljiviji oko restriktivnih mjera uvedenih zbog koronavirusa, a vlade država Europske unije kritizirane su zbog sporog cijepljenja stanovništva i poteškoća u nabavci cjepiva.

Sahin, osnivač njemačke tvrtke BioNTech, smatra da su ti problemi privremeni, da je moguće cijepiti 70 posto Nijemaca do kraja rujna i da virus tada više neće biti toliki problem. "U mnogim europskim državama i SAD-u nam do kraja ljeta više neće biti potrebna opća zatvaranja", rekao je za novine Welt am Sonntag.

"Bit će izbijanja virusa, no ona će biti pozadinski šum. Bit će mutacija, ali nas neće plašiti“.

Dosad je u Njemačkoj barem jednu dozu cjepiva primilo gotovo 9 posto stanovništva. U Britaniji je jednu dozu primilo više od 50 posto državljana. Sporo cijepljenje i nastavak restriktivnih mjera u Njemačkoj utječu na popularnost konzervativaca kancelarke Angele Merkel kojima prema anketama pada podrška u godini izbora, prenosi agencija Reuters.

„Mnogi su jednostavno razočarani“, kazao je bavarski konzervativni premijer Markus Sode, potencijalni nasljednik Merkel na parlamentarnim izborima, za novine Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Krivim potezom može se riskirati da ovaj treći val virusa postane trajan“, rekao je u uoči sastanka regionalnih i nacionalnih čelnika u ponedjeljak na kojem će se razgovarati o mjerama protiv covida-19.

„Imamo sredstvo: ručnu kočnicu. Ono se mora strogo primijeniti svugdje u Njemačkoj“, naglasio je Soeder, govoreći o mogućnosti zaustavljanja postepenog ublažavanja mjera protiv koronavirusa.