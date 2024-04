Osmina čovječanstva bira vlast u Indiji: Glasačke kutije službenici prenose i slonovima

Započeli su najveći demokratski izbori u ljudskoj povijesti – čak 969 milijuna Indijaca ima pravo glasati i izabrati novu ili staru vladu koja će voditi najmnogoljudniju zemlju na svijetu još pet godina. To znači da na ovim izborima može glasati čak osmina čovječanstva. Jučer je počela tek prva od sedam faza glasanja, a izbori će trajati sve do 1. lipnja. Ankete prognoziraju da će konzervativni premijer Narendra Modi osvojiti još jedan mandat, ali suočava se s teškom borbom protiv ujedinjene opozicije. Njegova je poruka biračima jasna – glasajte za nas i dobit ćete stabilnost te nastavak najbržeg gospodarskog rasta na svijetu. No opozicija uzvraća: premijer ugrožava demokraciju i manjinska prava.

Modernizacija zemlje

Indijski izbori ogroman su logistički zalogaj i zato ih država organizira u rasponu od više tjedana, a jučerašnja prva faza najveća je te uključuje čak 166 milijuna birača u 102 izborna okruga diljem 21 savezne države i teritorija. Iduća faza izbora održava se 26. travnja, treća je na redu 7. svibnja, a posljednja 1. lipnja. Očekuje se da će tek 4. lipnja biti poznati rezultati izbora.

Indija se ponosi veličinom svojih izbora – organizirati ih mora u najudaljenijim kutovima svoje zemlje, uključujući i planine. Glasačke kutije i aparate u tim manje dostupnim dijelovima Indije službenici prenose konjima i slonovima, a neki do svog biračkog mjesta mogu doći samo čamcima. Izborna komisija angažirat će čak 12 milijuna ljudi za organizaciju izbora na kojima će sudjelovati čak 2600 stranaka.

Indija je jedna od zemalja čiju se politiku posljednjih godina većinom drži sinonimom za vladavinu jednog čovjeka – premijera Modija (73). On i njegova konzervativna stranka BJP vladaju posljednjih deset godina, a na ovim izborima premijer traži treći uzastopni mandat. On se može pohvaliti velikom popularnošću u zemlji, toliko uvjerljivom da su ga čak i oni zapadni novinari koji su skeptični prema mnogim aspektima njegove vlasti prozvali "najpopularnijim liderom velike zemlje na svijetu". To je zaključio, primjerice, i poznati kolumnist New York Timesa Nicholas Kristof na temelju prošlogodišnjih anketa koje su govorile da premijera podržavaju čak četiri petine Indijaca.

Modijevu vlast obilježili su, s jedne strane, veliki infrastrukturni projekti i proširenje države blagostanja. Isto tako, indijska ekonomija raste brže od bilo koje druge velike zemlje na svijetu – MMF procjenjuje da će ove godine stopa rasta gospodarstva iznositi 6,8%. To su snažni aduti Modiju za novi mandat. No u zemlji ima i ozbiljnih problema – mnoge obitelji muči visoka nezaposlenost mladih te rastuća nejednakost. U Indiji, koja velikim koracima grabi prema punoj modernizaciji i višem životnom standardu, ne prolaze svi jednako dobro. Isto tako, mnogi misle da je premijer toliko skrenuo u smjeru hinduskog nacionalizma da je ugrozio sekularne temelje same države.

Mohammed Shabbir, muslimanski birač, novinarima Reutersa rekao je kako je za njega glavna tema stvaranje radnih mjesta.

– Nedostatak radnih mjesta utječe čak i na hinduiste – rekao je Shabbir i dodao da bi taj problem mogao biti veći od privrženosti hinduista svom lideru. U ovoj zemlji oko 80% građana su hinduisti, dok je 14% muslimana.

– Modi je od Indije napravio mirnu državu, naročito za hinduse – rekao je Reutersu birač i vozač taksija S. Rajagopal u državi Tamil Nadu. – BJP možda neće povećati broj svojih glasača u Tamil Naduu, ali nacionalno će opet pobijediti – smatra Rajagopal.

Prema anketi koja je provedena krajem prethodne i početkom ove godine, i to na čak 35 tisuća ispitanika, Modijeva stranka BJP mogla bi osvojiti 335 od 543 mandata u parlamentu. Nasuprot Modija stoji koalicija predvođena najvećom opozicijskom strankom Indijskim nacionalnim kongresom. Taj izborni savez pod akronimom INDIA čini čak 26 stranaka, a predvodi ga Rahul Gandhi. Njemu su otac Rajiv, baka Indira i pradjed Jawaharlal Nehru već bili premijeri, no na ovim ga izborima zbog popularnosti Modija čeka velika prepreka koju mora preskočiti kako bi i on došao na čelo vlade.

Opozicija ističe da će zaštititi demokratske vrijednosti poput slobode govora, izražavanja i religije prema ustavu, a obećava i vraćanje pravde i države blagostanja. Biračima obećava "slobodu od straha". Isto tako ističe da će garantirati slobodu medija koju je Modijeva vlada, govore kritičari, narušila.

Astronauti na Mjesecu do 2040.

Indijcima je Modi u kampanji obećao da će nastaviti sa svojim programom stvaranja radnih mjesta, borbe protiv siromaštva te povećanja državne pomoći, a naročito će se fokusirati na žene, siromašne, poljoprivrednike i mlade. Na međunarodnom planu indijska vlada pak želi postati stalna članica Vijeća za sigurnost Ujedinjenih naroda te želi ugostiti Olimpijske igre 2036. godine. Zanimljivo, obećava i da će poslati astronaute na Mjesec u sljedećih 15 godina.

