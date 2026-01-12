FOTO Pogledajte naljepnicu s blagoslova obitelji koja je podigla prašinu. Neki ju nazvali "demoniziranom"

Rasprava koja se posljednjih dana proširila društvenim mrežama u dijelovima Bosne i Hercegovine započela je naizgled bezazleno – jednom naljepnicom za blagoslov obitelji. Riječ je o naljepnici koju svećenici tradicionalno ostavljaju u domovima nakon blagoslova, s ispisanim slovima G+M+B ili C+M+B (Christus Mansionem Benedicat – „Neka Krist blagoslovi dom“), godinom blagoslova i simbolima koji označavaju posvećenost prostora i zajedništvo obitelji u vjeri.

Ono što je potaknulo polemike nije sam blagoslov, već vizualni prikaz na naljepnici. Na slici je Blažena Djevica Marija prikazana na način koji odstupa od uobičajenih pučkih prikaza - odjevena je u jednostavnu crnu haljinu, bez naglašenih crta lica, rumenila i bujne kose. Uz Mariju i malog Isusa nalaze se franjevci, što je dio javnosti dodatno zbunilo, piše fenix-magazin .

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari, među kojima i oni vrlo oštri. Pojedini korisnici sliku su nazvali „demoniziranom“, a dio njih kritizirao je Gospinu odjeću, navodeći da je neprimjerena. U nekim objavama otišlo se i korak dalje pa se tvrdilo da su neki vjernici naljepnicu nakon blagoslova bacili u vatru, smatrajući da takav prikaz ne donosi blagoslov njihovom domu.

Foto: Fenix-magazin

Istodobno, velik broj vjernika i poznavatelja crkvene simbolike stao je u obranu slike. U komentarima se ističe da Marija nije idealizirana figura, već skromna žena, te da crna odjeća ima svoje mjesto u kršćanskoj ikonografiji. Podsjećaju i kako su upravo franjevci, predvođeni svetim Franjom, poznati po naglašavanju jednostavnosti, poniznosti i čovjekove blizine s Bogom.

U raspravu se uključio i Vlado Filić, učitelj povijesti iz Vrpolja, koji je ponudio širi kontekst samog djela. Kako je pojasnio, prikaz na naljepnici detalj je slike „Božić svetog Franje“, autora hrvatskog akademskog slikara Slavko Šohaj. Riječ je o umjetničkom djelu nastalom još 2010. godine, koje se nalazi u jednoj crkvi u Bosni i Hercegovini, a ne o novom ili slučajnom motivu. Filić podsjeća kako se 2026. godine obilježava 800 godina od smrti Svetog Franje Asiškog, franjevačkog utemeljitelja koji je 1223. godine u talijanskom Grecciu prvi put organizirao žive jaslice. Upravo je taj događaj nadahnuo Šohaja da Božić prikaže kroz Franjinu perspektivu i franjevačku duhovnost, kakva je i danas živa u brojnim župama.

U tom svjetlu, naljepnica za blagoslov obitelji zamišljena je kao podsjetnik na jednostavnost i duboko proživljen smisao Božića, a ne kao provokacija. Ipak, burne reakcije pokazale su koliko su vjerski simboli osjetljiva tema te koliko različita tumačenja tradicije mogu otvoriti neočekivane podjele unutar iste zajednice.