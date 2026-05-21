Osigurana mjesta za 44.724 učenika, 558 manje nego lani, uvode se i nova zanimanja

U prvi razred srednjih škola u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2026./2027. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.469 učenika u 2166 razrednih odjela, objavilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih koje je u e-savjetovanje u ponedjeljak uputilo Odluku o upisu učenika u prvi razred srednje škole u idućoj školskoj godini. Javno savjetovanje otvoreno je do 25. svibnja.

Gimnaziji 25 posto

Prema tom dokumentu, u srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u prvi razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 44.724 učenika u 2038 razrednih odjela. U gimnazijske programe moći će se upisati 11.225 učenika u 466 razrednih odjela, što je oko 25 posto, u strukovne kurikule za stjecanje kvalifikacije na razini četverogodišnjeg obrazovanja bit će mjesta za 18.545 učenika u 817 razrednih odjela ili 41 posto, dok će za strukovne kurikule za stjecanje kvalifikacije na razini trogodišnjeg obrazovanja biti osigurano mjesta za 11.471 učenika u 511 razrednih odjela, što je 25,6 posto.

Uz to, strukovni kurikul za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege ili medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina nudi mjesta za 1246 učenika u 51 razrednom odjelu ili 2,8 posto. U prilagođene programe i posebne kurikule za učenike s teškoćama u razvoju predviđen je upis 850 učenika u 104 razredna odjela, a u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1387 učenika u 89 razrednih odjela. U vjerskim školama planirano je 957 mjesta u 41 razrednom odjelu, a u privatnim školama 1788 mjesta u 87 razrednih odjela.

Početak prijava u sustav predviđen je za 1. lipnja, a prijave obrazovnih programa provodit će se od 24. lipnja do 3. srpnja. Prijave za učenike s teškoćama trajat će od 1. do 12. lipnja, dodatne provjere provodit će se od 15. do 17. lipnja, a potom će 7. srpnja biti objavljene konačne ljestvice poretka. Ove školske godine osmi razred završava 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego prošle godine, a u odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 558 slobodnih mjesta i 20 razrednih odjela manje nego ove školske godine, rekla je načelnica Sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje odraslih Ivana Pilko Čunčić.

Prijava u sustav i prijava obrazovnih programa u jesenskom roku trajat će od 24. do 28. kolovoza. Okvirni broj slobodnih mjesta za jesenski upisni rok bit će objavljen 13. srpnja, a službena objava slobodnih mjesta 10. kolovoza. Prema riječima Pilko Čunčić, prvog dana lipnja bit će pokrenut Viber kanal za učenike i roditelje s najvažnijim informacijama o upisima, a svi će učenici na svom korisničkom sučelju imati personalizirani hodogram s ključnim datumima.

Učenici s teškoćama moći će samostalno mijenjati prioritete i prijavljene obrazovne programe, a svi dokumenti potrebni za upis moći će se učitavati izravno putem aplikacije, bez slanja elektroničkom poštom ili dolaska u školu, najavila je i dodala kako će za učenike strance biti dostupni i hodogrami na engleskom jeziku. Učenici mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

Redoviti učenik osnovne škole može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak, dok kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole, primjerice zbog toga što ga je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima, može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor CARNET-u koji je unio podatke. U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNET-ovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

Nova zanimanja

Od iduće školske godine prvi put se uvode i neka nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor-domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar, arborist, tehničar prometne logistike, arhivski tehničar te tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. Prijave za učeničke domove također će se provoditi elektronički putem Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom. Početak prijava predviđen je za 29. lipnja, prijava odabranih domova trajat će od 7. do 13. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 14. srpnja.

Pravo na izravnan prijam u učeničke domove ostvaruju učenici kojima su oba roditelja preminula i učenici bez roditelja/skrbnika ili odgovarajuće roditeljske skrbi, što se dokazuje potvrdom nadležnog zavoda za socijalni rad, zatim djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60 posto proračunske osnovice.