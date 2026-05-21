Oko 38 posto građana štedi, a svaki treći je u minusu

Čak 34% građana u slučaju gubitka posla istog trenutka više ne bi moglo pokrivati osnovne troškove hrane i režija, pokazalo je istraživanje servisa MojaPlaća tvrtke Alma Career Croatia provedeno na 11 tisuća ispitanika. Na pitanje što bi se dogodilo kada bi mjesečni prihodi iznenada nestali, primjerice zbog gubitka posla, tek nešto više od četvrtine ispitanika, njih 27%, kaže da bi imalo zalihe dovoljne za pokrivanje osnovnih troškova života, poput hrane i režija, do šest mjeseci.

Još 17% moglo bi izdržati oko dva mjeseca, dok bi 22% građana imalo dovoljno samo za mjesec dana. Znakovito je i to da 32% građana kraj mjeseca, odnosno razdoblje neposredno prije isplate plaće, dočekuje u minusu, i to češće ljudi zrelije dobi, dok ih 38% sustavno odvaja novac za štednju – i to najčešće oko 200 eura, koliko "sa strane" stavlja 29% ispitanika. Svaka četvrta osoba štedi oko 100 eura mjesečno (24%), oko 500 eura 22% građana, a oko 1000 eura ili više mjesečno štedi 11% ispitanika.

Kada je riječ o načinu štednje, najviše ispitanika oslanja se na ugovorenu štednju, njih 45%. No tradicionalne navike i dalje su prisutne pa tako čak 39% ispitanika novac čuva "u čarapi", daleko od banaka, fondova i tržišta. S druge strane, dio građana ipak bira ulaganja. Petina ispitanika (20%) novac usmjerava u investicijske fondove, a 17% u dobrovoljni mirovinski stup.

Manje su zastupljeni životno osiguranje, koje koristi 12% štediša, te stambena štednja, na koju se odlučuje 5% ispitanika. Kriptovalute, plemeniti metali i zlato zasad ostaju na marginama štednih navika. U svaki od tih oblika ulaže samo po 5% ispitanika, što pokazuje da većina građana i dalje bira poznatije, opreznije i tradicionalnije načine čuvanja novca.

No kada i uspiju nešto staviti sa strane, to najčešće čine iz opreza. Njih 68% novac odvaja za iznenadne situacije, poput bolesti, kvara automobila ili zamjene skupih kućanskih uređaja. Nešto više od trećine štediša, njih 38%, novac čuva za veće životne izdatke, poput kupnje ili renovacije stana te kupnje automobila. No dio građana štedi i za stvari koje život čine ljepšim. Tako 27% ispitanika štedi za putovanja, a jednak udio za kupnju nečega što si žele priuštiti. Ima i onih koji novac odvajaju bez konkretnog cilja, njih 16%, jednostavno zato da imaju sigurnosnu zalihu.

Štednja za mirovinu i dalje je slabo zastupljena. Među onima koji štede, za mirovinu odvaja tek 24% ispitanika, a kad se gleda ukupan uzorak, bez obzira na to štede li građani ili ne, taj udio pada na samo 11%.