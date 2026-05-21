Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
REGIONALNI SAJAM

Automatizacija u računovodstvu smanjuje troškove rada i do 30 posto
VL
Autor
Vecernji.hr
21.05.2026.
u 08:01

Fokus ACCEPT sajma je na temama digitalizacije, umjetne inteligencije, aktualnim regulatornim promjenama te razvoju novih obrazovnih vještina i znanja budućih računovođa i financijskih stručnjaka a sve to kroz više od 30 stručnih predavanja, panela i praktičnih radionica te više od 50 predstavljanja najnovijih hrvatskih softverskih rješenja.

ACCEPT Finance Market 2026 – prvi regionalni sajam računovodstva i financija održat će se 16. listopada 2026. na Zagrebačkom velesajmu s ciljem predstavljanja budućnosti industrije kroz digitalizaciju i primjenu umjetne inteligencije. Sajam u organizaciji tvrtke CFO Management iz Zagreba namijenjen je stručnjacima iz financija, računovodstva, revizije, IT-ja i ljudskih resursa. Financijska i računovodstvena struka imat će priliku poslušati zakonodavne novosti, ali i aktivno usporediti i odabrati najbolja tehnološka rješenja za unaprjeđenje poslovanja i optimizaciju resursa, dok će učenici i studenti dobiti izravan uvid u potrebe modernog tržišta rada.

Fokus ACCEPT sajma je na temama digitalizacije, umjetne inteligencije, aktualnim regulatornim promjenama te razvoju novih obrazovnih vještina i znanja budućih računovođa i financijskih stručnjaka a sve to kroz više od 30 stručnih predavanja, panela i praktičnih radionica te više od 50 predstavljanja najnovijih hrvatskih softverskih rješenja.

Tako će predavanje o važnosti uključenja i rizicima  internih auditora u  primjeni rješenja na bazi umjetne inteligencije održati William Bello, stručnjak za zaštitu podataka i upravljanje AI sustavima, Iskra Koneska, stručnjakinja za razvoj ljudskih resursa u multinacionalnim kompanijama iz Skopja govorit će o planiranju radne snage i organizacijskom razvoju na bazi umjetne inteligencije, dok će startup FynTwin prezentirati svoje fintech rješenje koje se ponaša kao pravi financijski digitalni stručnjak, na način da povezuje stvarne financijske podatke, računovodstvene i porezne propise, “naučenu” primjenu svih relevantnih propisa i umjetnu inteligenciju te u nekoliko sekundi generira cijeli niz analiza koje su se ranije radile danima ili tjednima. 

„ACCEPT Finance Market 2026 je odgovor na brzu transformaciju računovodstva i financija kao snažnog generatora promjena u svakoj organizaciji. Umjetna inteligencija neće zamijeniti računovođe  ni financijske stručnjake, ali će promijeniti način na koji rade, što već danas vidimo u praksi. Istraživanja pokazuju kako uspješna operacionalizacija umjetne inteligencije može smanjiti operativne troškove do 20 posto. Digitalizacija i automatizacija procesa u računovodstvu povećava brzinu obrade podataka u računovodstvu, izvještavanju, prodaji i svim drugim poslovnim procesima za 50 posto i smanjuje troškove rada i do 30 posto. Ove promjene već danas omogućuju računovođama i financijskim stručnjacima da, umjesto operativne, preuzmu stratešku funkciju u kompanijama“, poručila je Ivana Živković Abraham, direktorica CFO Managementa i organizatorica sajma.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Svečano otvorena pritvorska jedinica KPZ-a Sarajevo na Igmanu
Premium sadržaj
IVAN HRSTIĆ

Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića

Ne. Nije smrtna kazna. Jer starozavjetna ili šerijatska osveta nikad ne bi smjela biti sama po sebi svrha nijednog zakona. Nikad oko za oko, nikad zub za zub. Društvo koje počiva na osveti i primitivnim strastima ne može biti dugog vijeka. Obično u njima i ono samo izgori. No, to nipošto ne pretpostavlja milost, oprost i zaborav po protoku vremena ili isteku kazne. Ne, ne za svako djelo.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!