Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POČELO NOVO SUĐENJE

Navodno isplivao novi dokaz protiv roditelja dječaka ubojice: Što pokazuju poruke između majke i sina?

Ponovljeni postupak protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dječaka K.K. koji je 3. svibnja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetero djece
Foto: M.M.
1/4
VL
Autor
Laura Puklin
29.01.2026.
u 13:30

Prva odluka koju je vijeće jutros donijelo je da suđenje, na prijedlog tužiteljstva, bude zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava

Počelo je ponovljeno suđenje roditeljima dječaka koji je 3. svibnja 2023. godine ubio devetero vršnjaka i zaštitara beogradske Osnovne škole Vladislava Ribnikara, piše Blic. Više javno tužiteljstvo u Beogradu predložilo je u četvrtak sudskom vijeću da se kao dokaz prikažu poruke koje su dječak ubojica i njegova majka razmjenjivali putem WhatsApp aplikacije. Te poruke, navodno dokazuju neadekvatno reagiranje roditelja na probleme i potrebe djeteta. Ovaj dokaz nije do sada prikazan pred sudom. 

Osim toga, tužiteljstvo je predložilo i da se prikaže devet diskova na kojima se navodno nalaze snimke oca dječaka ubojice, kao i dokaz o tome zbog čega nije služio vojni rok, ali i drugi dokazi Policijske uprave Beograd koji se tiču oca maloljetnog ubojice. "Očigledno je da će tužiteljstvo dokazima koji su predlagani i ranije, ali do sada nisu izvođeni, ukazivati na to kakve su osobnosti otac i majka, a samim time i kako su odgajali dijete koje je postalo masovni ubojica s 13 godina. Ovo je posebno važno za postupak jer oni u svojim obranama tvrde da 'nisu krivi za ono što je njihov sin učinio', kao i da su bili brižni i požrtvovni roditelji", kaže izvor.

Kako tvrdi izvor, tužiteljstvo je u četvrtak predočilo sudu i da se pročitaju iskazi svjedoka, uključujući i iskaz dječaka ubojice, koji je već dva puta saslušan. "Više javno tužiteljstvo također je predložilo da se ponovo izjasne svjedoci oštećeni", dodao je izvor. Podsjetimo, prvom presudom roditelji dječaka ubojice bili su osuđeni na ukupno 17 i pol godina zatvora, ali tu je presudu ukinuo Prizivni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Prva odluka koju je vijeće jutros donijelo je da suđenje, na prijedlog tužiteljstva, bude zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava. Na suđenju su prisutni roditelji ubijene djece, dva tužitelja Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu te glavni tužitelj Nenad Stefanović.

Ključne riječi
Ribnikar Beograd dječak ubojica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!