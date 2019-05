Orban: Više ne podržavam Webera

Ionako loši odnosi između mađarskog Fidesza i europskih pučana dodatno su pogoršani. Kandidat pučana za šefa Europske komisije nakon Jean-Claudea Junckera Manfred Weber, koji je član njemačke Kršćansko-socijalne unije (CSU-a), najprije je krajem ožujka izjavio da ne želi mjesto predsjednika Europske komisije ako njegov izbor bude ovisio o glasovima Fidesza, dodajući da Mađarska ide u krivom smjeru.

Ne marginama

– Ne bih prihvatio tu funkciju jer ne želim da me na nju izabere krajnja desnica. Želim istaknuti da je centar dominantna snaga, a ne margina – prenosi Weberovu izjavu Politico. To je, jasno, izazvalo bijes mađarskog premijera Viktora Orbana koji je u Budimpešti za posjeta austrijskog vicekancelara Heinza-Christiana Strachea, lidera krajnje desnog FPÖ-a, otvoreno kritizirao Webera.

– Za nas bi Weber bio dobar kao predsjednik EK. No, dao je izjave prema kojima on naše glasove ne treba da bi postao predsjednik – rekao je Orban. Situacija je tim zanimljivija jer Fidesz ima odlične odnose s CSU-om s kojima dijeli neke Orbanove stavove, po pitanju migranata, primjerice. Mađarski je premijer izjavio da on više neće podupirati Weberovu kandidaturu.

– Ako netko na takav način uvrijedi jednu zemlju, onda premijer te zemlje ne može podupirati kandidaturu takve osobe. Sada tražimo adekvatnog kandidata – rekao je Orban. Podsjećamo također da je Orbanov Fidesz pod suspenzijom članstva u europskim pučanima. Oni, pak, ni ne misle da im uopće i trebaju glasovi Fidesza kako bi se Webera izabralo.

– On ne bi bio prvi predsjednik Europske komisije izabran bez glasova Fidesza, podsjećajući da Orban nije glasao ni za Junckera 2014. godine. Štoviše, Orbanovi kritičari sada odluku da se njegov Fidesz suspendira vide kao pravi pristup prema toj stranci koja danas vlada Mađarskom.

“Ovo će nas ojačati”

Mnogima od njih nije strana ni ideja da se Fidesz i Viktora Orbana potpuno odstrani iz europskih pučana. Primjerice, Petri Sarvamaa, zastupnik finske Stranke nacionalne koalicije, smatra da ova situacija neće nimalo oslabiti Weberovu kandidaturu, nego će je dodatno ojačati. Olakšanje je to i za Webera koji je bio pod pritiskom zbog odnosa s Orbanom pa se s te strane očekuje da mu se pozicija olakša.

No, s druge, veliko je pitanje može li on doista bez glasova Fidesza s obzirom na to da njegova kandidatura nije naišla na očekivano plodno tlo. Što se Orbana tiče, liderica CDU-a Annegret Kramp-Karrenbauer smatra da je mađarski premijer svojim ponašanjem proteklih dana, u što spada i susret i s Matteom Salvinijem, dao jasan znak kako će napustiti EPP.

