MALA NADA ZA MIR

Amerikanci šokirani: ukrajinski i ruski pregovarači čine se kao prijatelji, blizu sastanak Zelenskog i Putina

Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Sofiia Gatilova/REUTERS
Autor
Antonio Mandir
26.01.2026.
u 14:05

U prostoriji na pregovorima u Abu Dhabiju vladalo je puno poštovanja jer su se istinski tražila rješenja, rekao je američki dužnosnik

Mirovni pregovori između SAD-a, Rusije i Ukrajine u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima bili su "produktivni" i postignut je napredak, rekli su američki dužnosnici za novinski portal Axios. Trumpovi savjetnici vrlo su optimistični nakon  razgovora tijekom vikenda. Rekli su da su uspjeli pronaći put prema smanjenju razlika oko središnje točke spora -  kontrole teritorija u istočnoj Ukrajini. Rusi traže cijeli Donbas iako su zauzeli oko 80 posto te ukrajinske povijesne regije. Prema riječima jednog američkog dužnosnika, Trump želi vidjeti diplomatsko rješenje: "Poslao je prilično visoku delegaciju u Abu Dhabi".

„Sve je raspravljeno. Niti jedna strana nije bila obeshrabrena raspravama. Nismo izostavili nijednu temu i nismo morali nikoga forsirati. U prostoriji je vladalo puno poštovanja jer su se istinski tražila rješenja“, rekao je drugi američki dužnosnik.

Na kraju drugog dana pregovora, sve tri delegacije zajedno su ručale: "Bio je trenutak kada su se svi činili gotovo kao prijatelji. Osjećao sam se punim nade", rekao je američki pregovarač. "Vrlo smo zadovoljni trenutačnom situacijom", rekao je. "Vrlo smo blizu sastanka između Putina i Zelenskog", zaključio je.

Rusija je teritorijalno pitanje označila kao središnju točku u mirovnim pregovorima s Ukrajinom i Sjedinjenim Državama. To je pitanje od temeljne važnosti za Rusiju, prema riječima predsjedničkog glasnogovornika Dmitrija Peskova. Istodobno je pozitivno ocijenio dosadašnji napredak pregovora, opisujući ih kao "konstruktivne razgovore".
Trump Putin Zelenski pregovori

