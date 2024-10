Optuženici se nagodili, dobili rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Moraju vratiti još 7,2 milijuna eura

Slučaj Maria i Dražena Despotovskog, sina i oca, virovitičkih poduzetnika i vlasnika jednog tamošnjeg OPG, te većeg broja njihovih suokrivljenika, okončan je i prije početka suđenja - nagodbama. Jer osim njih dvojice, krivnju su priznali i njihovi suoptuženici Bernarda Kermend, Ante Hrskanović i Ivan Bertović Žunec, te su svi na temelju nagodbe s USKOK-om, i osuđeni na zagrebačkom Županijskom sudu. Okončan je postupak i za tvrtku El Taurus. USKOK je optužnicu podigao u svibnju protiv šest osoba i dvije tvrtke, a za sada krivnju nije priznao poreznik Denis Bilić. Otac i sin Despotovski su se teretili da su od siječnja 2018. do svibnja 2022. organizirali i vodili zločinačko udruženje u sklopu kojeg je počinjena porezna prevara od oko 54 milijuna kuna, odnosno 7,2 milijuna eura. Teretili su se i za pranje oko 1,1 milijun eura.

Nakon što su, oni i njihovi suoptuženici priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om, izrečene su im zatvorske kazne koje su im zamijenjen radom za opće dobro ili uvjetne kazne te sporedne novčane kazne. Do sada je optuženicima oduzeto ukupno, malo više od 1,6, milijuna eura, jer su optuženici prije formaliziranja nagodbe u proračun već uplatili dio nepripadne imovinske koristi, novčane kazne, troškove postupka.... Mario Despotovski osuđen je na 11 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, novčano je kažnjen sa 130.000 eura, što je već uplatio u proračun, kao što je uplatio i 10.000 eura sudskih troškova. Od nepripadne imovinske koristi od 3,6 milijuna eura do sada je platio oko 12.300 eura, za ostalo ima rok od četiri godine. Dražen Despotovski je također osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, novčanom kaznom od 130.000 eura, što je već platio kao i 10.000 eura sudskih troškova. I on mora vratiti 3,6 milijuna eura, od čega je već platio 120.000 eura, a ostalo mora platiti u roku od četiri godine.

Inače, država je naplatu tih 7,2 milijuna eura osigurala upisom zabilježbi na imovinu Despotovskih, što znači da će im u slučaju da u roku od četiri godine ne uplate tih 7,2 milijuna eura u proračun, biti oduzeta imovina u toj vrijednosti. Njihova tvrtka El Taurus novčano je kažnjena s 50.000 eura, te joj je oduzeta nepripadna imovinska korist od 1,1 milijun eura, "zarađenih" na pranju novca, a morala je platiti i 10.000 eura sudskih troškova. Sve te sume, već su uplaćene u proračun. Na rad za opće dobro osuđena je i Bernarda Kermend, koja ostaje bez 30.000 eura te joj je izrečena sporedna novčana kazna od 10.000 eura, dok je Hrskanović uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana, izrečena mu je sporedna novčana kazan od 8000 eura te mu je oduzeto oko 5000 eura. Uvjetno na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine osuđen je i Iva Bertović Žunec, kojem je izrečena i sporedna novčana kazna od 300 eura.