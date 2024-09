Na što je bivša računovotkinja 'spiskala' 1,3 mil. eura? Majci prebacila 740.000 eura, kupovala vinograd, klet, aute...

Vinograd, klet, Smart, Mini Cooper, iznajmljivanje luksuznih automobila, kupovina luksuznih predmeta preko raznih internet platformi, kupovina namirnica, odjeće i obuće, plaćanje troškova hotela, prebacivanje oko 740.000 eura na račun svoje majke.... Sve to, kako se sumnja, radila je Marinela Butorac (50), nekadašnja računovotkinja zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt (MUO). Zbog svega navedenog sada je osumnjičena za zloporabu položaja i pranje novca, zbog čega je i pritvorena jer joj je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Društvo u Remetincu, činit će joj i Petar Ćubela (40), inače odvjetnik i njezin partner. Njemu je istražni zavor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela. Njemu to nije jedini problem koji ima s pravosuđem, jer je obuhvaćen i istragom koju u aferi Geodezija vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Uglavnom, šteta za koju se sumnjiči Marinela Butorac, iznosi 1,3 milijuna eura. Prema sumnjama istražitelja, sve za što ju se sumnjiči, Marinela Butorac je počinila od 10. kolovoza 2021. do 13. veljače 2024. Kroz to vrijeme, ona je bila zadužena za računovodstvo MUO-a te je bila ovlaštena i za korištenje kreditnih kartica. A to je, sumnja se, iskoristila kako bi u više navrata podigla oko 195.000 eura koje nije iskoristila za poslovanje muzeja već za kupovinu namirnica, luksuzne odjeće, plaćanje hotela, računa u restoranima, taksi računa. Sumnja se i da je na račun svoje majke, prebacila više od 740.000 eura, a kako je bila ovlaštena za taj račun, ona je, kako se sumnja novac podizala ili ga je koristila za razna plaćanja. Da nešto ne štima s financijama MUO-a, otkrilo se nakon što je došlo do promijene čelnog čovjeka muzeja jer je Marinela Butorac, kako se sumnja neistinito prikazala, u zapisniku o primopredaji, koliko novaca ima na računu muzeja. Provjeravajući to, otkrivene su financijske dubioze, pa je protiv nje podnesena kaznena prijava.

Ona se branila šutnjom, dok je Petar Ćubela iznio obranu u kojoj je uglavnom negirao to za što ga se tereti. Tvrdio je da je novac koji je završio na njegovom računu, kako se neslužbeno doznaje, zapravo bio pozajmica od Marinele Butorac. Tvrdio je i da on ništa nije znao o nelegalnom porijeklu tog novaca, a pojašnjavao je i da je Marinela Butorac nekada radila u Italiji, pa navodno čak i za AC Milan. - Svi koji smo je poznavali, vjerovali smo da ona novac zarađuje od tih poslova u Italiji - branio se Ćubela.

Istražitelji sumnjaju da je Ćubela novcem koji je izvučen iz MUO-a, u ožujku 2023. kupio vinograd i klet, a isto tako sumnjaju i da je Marinela Butorac na njegove račune uplatila oko 120.000 eura. Prema neslužbenim informacijama, on se branio da je riječ o pozajmici koju mu je ona dala, a tvrdio je da je sporni vinograd i klet kupio nakon jednog stečajnog postupka koji je trajao nekoliko godina i kojeg je pokrenuo. Međutim, kada se početkom godine počelo u medijima izvještavati o velikoj krađi novca iz MUO-a, te mogućoj umiješanosti Marinele Butorac u to, zanimljivo je da je Ćubela, od 120.000 eura koje mu je, kako tvrdi ona posudila, vratio nešto malo manje od 80.000 eura.

- Održao sam sastanke s ljudima iz muzeja i tada je dogovoreno da taj novac, koji je bio zajam od Marinele vratim MUO-u i to tako da ga uplatim na njezin račun - branio se Petar Ćubela.

Marinela Butorac se sumnjiči i da je novcem kojeg je izvukla iz MUO-a u kolovozu 2023. za 12.000 eura kupila Smart, kojeg je upisala na ime svoje majke. No u studenom 2023. ga je prodala za 11.500 i tražila je isplatu u gotovini, a istražitelji navode da se ta prodaja automobila poklapa s činjenicom da su se unutar MUO-a češljale financijske knjige. Nadalje, Marinela Butorac i Ćubela sumnjiče se i da su između prosinca 2023. i veljače 2024. kupili Mini Cooper. Cijena je bila 14.624 eura, a od tog iznosa 13.430 eura je plaćano s računa za koji je ona bila ovlaštena dok je ostatak platio Ćubela. On se branio da je u tom slučaju on njoj posudio oko 1000 eura koliko joj je nedostajalo do tražene cijene. Taj je automobil registriran na njega, a neslužbeno se doznaje, da se Ćubela branio da je to bila usluga Marineli Butorac koja ga je to molila, jer je on imao parkiranu kartu za - prvu zonu, a ona ne.

- Tražila me da ja upišem taj automobil na svoje ime. No u taj automobil nikada nisam sjeo i ne smatram ga svojim - branio se Ćubela

Istražitelji sumnjaju da je sve navedeno Marinela Butorac radila kako bi financirala svoj luksuzni način života, a neslužbeno se doznaje da su ljudi iz MUO-a, koji su joj bili nadređeni tvrdili da nisu znali da ona izvlači novac iz muzeja. U prilog joj ne ide ni praćenje traga novca, iz kojeg, neslužbeno se doznaje, proizlazi da je na bankomatima 408 puta podizala gotovinu, ukupno oko 195.000 eura, ali i da je 1.192 puta "popeglala" službenu karticu u privatne svrhe, potrošivši malo manje od 400.000 eura. Osim toga i više navrat je u ime svoje majke plaćala nešto, a na koncu je na račun majke, koji je zapravo ona koristila, prebacila oko 740.000 eura.