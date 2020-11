'Optuženi i nepravomoćno osuđeni gradonačelnici i načelnici raspolažu javnim novcem'

Narodna stranka - Reformisti predložili su izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koji se odnosi na trajanje sudskih postupaka za kaznena djela iz nadležnosti USKOK-a, i to kad su okrivljenici državni dužnosnici, predsjednici javnih tvrtki te tvrtki u vlasništvu jedinica lokalne uprave.

Suđenje za kaznena djela u kojima su okrivljenici državni i javni dužnosnici mora, traže, biti okončano i pravomoćno presuđeno u roku od tri godine.

- Procesi u kojima su okrivljenici državni dužnosnici danas traju desetak i više godina, a to je poruka građanima da su politički utjecajni privilegirani u odnosu na ostale u društvu. To je neprihvatljivo i stoga je naše mišljenje da je nužno zakonski ubrzati kaznene procese u kojima su okrivljenici državni i javni dužnosnici. Ideal razumnog roka je tri godine do pravomoćnosti. Jedna godina istraga, jedna godine prvostupanjsko suđenje i jedna godina za žalbeni postupak - rekla je saborska zastupnica Natalija Martinčević.

Predsjednik Reformista Radimir Čačić smatra da bi se time poslala snažna poruka javnosti i počiniteljima visoke korupcije.

- Predlažemo da u prvoj fazi primjerenija brzina suđenja bude za društveno najopasnija djela, ona iz nadležnosti USKOK-a, kojima se vrši kazneni progon državnih dužnosnika i drugih koji u Hrvatskoj imaju ključni utjecaj na tokove novca. Naime u Hrvatskoj u odnosu na 380 milijardi BDP-a centralni proračun te ukupni prihodi JLS-a i javnih tvrtki na koje direktno ili indirektno utječe politika iznose 260 milijardi, pa je očita razina potencijalnog koruptivnog prostora politike i ona je u samom europskom vrhu. Ta kategorija ljudi raspolaže s javnim novcem, ima razne privilegije kojima onda treba dodati privilegiju brzog suđenja. Brzo suđenje je korisno za državu i za okrivljenika. Ako se radi o nevino optuženima, a koliko se ja mogu sjetiti svi dosada optuženi dužnosnici su do sada izjavili da su nevini, tada je to za te ljude posebno važno - napominje Čačić.

Zakon će predložiti po hitnom postupku i za to očekuju potporu dovoljnog broja zastupnika.

- Mi se približavamo lokalnim izborima a danas imamo cijeli niz gradonačelnika i načelnika protiv kojih se vode procesi, koji imaju potvrđene optužnice pa i onih koji su nepravomoćno presuđeni na zatvorske kazne. Većina njih u ovom trenutku priprema svoje kandidature za izbore u svibnju sljedeće godine. Neki od njih te će izbore i dobiti pa dolazimo u situaciju koju imamo i danas, a to je da optuženi i nepravomoćno osuđeni gradonačelnici i načelnici raspolažu javnim novcem i odlučuju o interesima građana - istaknula je Martinčević.