On nju udario nogom u glavu, a ona njega ubola i zarezala 75 puta

Nakon Davida Komšića (21), prošli tjedan nepravomoćno osuđenog na 30 godina zatvora jer je s 88 puta nožem ubo i zarezao Kristinu Krupljan (19), još je jedna osoba optužena za okrutno ubojstvo počinjeno na sličan način. Ovaj put radi se o Božici Nišević (42), koja je optužena za teško ubojstvo počinjeno na okrutan način i u prekoračenju nužne obrane i to zato što je

28. prosinca 2017. ubila svog izvanbračnog partnera Dražena Pavlovića (53). Prema optužnici ubila ga je tako što ga je nožem po glavi i tijelu ubola 29 puta, a na tijelu je imao i 47 reznih rana.

Njih su dvoje bili alkoholizirani, a prije no što je na okrutan način ubila Pavlovića, on je nju vrijeđao i tukao. U jednom ju je trenutku bacio na pod te ju je nogom udarilo u lice. Nastavili su se tući i čupati za kose, a u jednom trenutku, navodi se u optužnici, pokušavajući se obraniti od Pavlovićevih napada, Božica Nišević uzela je nož dužine oštrice 20 centimetara te je njima 29 puta ubola Pavlovića po glavi i tijelu. Uz to mu je zadala i 47 reznih rana zbog čega je imao podljeve i razderotine.

Tužiteljstvo navodi i da brojne ozljede koje je Pavlović zadobio u ukupnosti predstavljaju osobito teške ozljede zbog kojih je on pateći i trpeći intenzivne bolove, iskrvario i preminuo. U optužnici je predloženo i da se Božici Nišević produži istražni zatvor u kojem je od uhićenja lani u prosincu. Nakon što ga je ubila, sama je nazvala policiju te ih tražila da hitno dođu. Tvrdila je tada da je silovana, a kada su policajci došli njega su našali u lokvi krvi, dok je ona imala ozljede po licu. Kasnije je ustanovljena da je lakše ozlijeđena. Inače, ubojstvo se dogodilo 28. prosinca, odnosno samo par dana nakon što je Božica Nišević izašla iz Remetinca u kojem je bila tri mjeseca jer je majci prijetila ubojstvom.

Zbog tih prijetnji imala je i zabranu približavanja majci. Bila je pritvorena i jer je 2016., također nožem i također pijana napala Pavlovića, no taj je postupak na koncu obustavljen jer je on nije teretio. A on je pak pravomoćno bio osuđen zbog ratnog zločina jer je sudjelovao zlostavljanju civila i ratnih zarobljenika u Kerestincu tijekom 1991. i 1992. Nepravomoćno je bio osuđen na tri godine zatvora, no Vrhovni sud mu je umanjio kaznu za godinu dana. Kako je tijekom trajanja postupka bio u istražnom zatvoru, to mu je uračunato u kaznu, pa mu je na koncu od dvije godine zatvora ostalo odslužiti svega 20 dana. To je odslužio u proljeće 2017. Njegova veza s Božicom Nišević bila je turbulentna, često su sealkoholizirani svađali i tukli, zbog čega je intervenirala i policija. Oboje su imali i problema s alkoholom i neuspješno su se liječili. Ona je čak 31 put bila liječena u Vrapču, a prema iskazima vještaka jednom je završila i u komatoznom stanju jer joj je izmjereno nevjerojatnih 7,8 promila alkohola u krvi. Iz vještačkih nalaza proizlazi i da je dokazano da ima povišenu toleranciju prema alkoholu.