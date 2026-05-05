HAKOM i Poslovni dnevnik organiziraju petu međunarodnu konferenciju o digitalnoj pristupačnosti

U fokusu konferencije su izazovi s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u suvremenom, sve više digitaliziranom društvu. Poseban naglasak stavlja se na područja za koja je HAKOM nadležan kao nacionalni regulator - elektroničke komunikacije, željezničke usluge i poštanske usluge, ali i na širi društveni kontekst u kojem je nužno razvijati univerzalna, uključiva rješenja. Cilj je razmjena iskustava i ideja te poticanje primjene modela koji mogu unaprijediti pristupačnost izvan regulatornih okvira.

Jedna od temeljnih zadaća HAKOM-a je zaštita interesa svih korisnika, uključujući i ranjive skupine, među kojima su osobe s invaliditetom. U digitalnom dobu pristup informacijama, sadržaju i uslugama postaje preduvjet ravnopravnog sudjelovanja u društvu. Upravo zato HAKOM dio svojih aktivnosti temelji na suradnji s akademskom zajednicom i udrugama civilnog društva kako bi se osigurala veća razina pristupačnosti u svim segmentima digitalnog društva.

Koliko umjetna inteligencija mijenja život osobama s invaliditetom?

Ovogodišnja konferencija dodatno će naglasiti važnost univerzalnog dizajna i uloge tehnologije kao alata za rješavanje brojnih prepreka. Poseban fokus bit će na umjetnoj inteligenciji, pa će se u sklopu programa održati panel rasprava pod nazivom „Koliko UI mijenja život osobama s invaliditetom?“. U panelu će sudjelovati sami korisnici – osobe s invaliditetom – dok će raspravu moderirati prof. dr. sc. Željka Car, stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom u razvoju inovativnih ICT rješenja za potpomognutu komunikaciju. Zaključci prijašnjih konferencija jasno ukazuju na važnost ove teme. Istaknuto je kako su elektroničke komunikacijske usluge postale ključna infrastruktura svakodnevnog života i gospodarskog razvoja.

Osobe s invaliditetom čine oko 17 posto ukupnog stanovništva RH

Pristup informacijama danas je temelj osobnog razvoja i aktivnog sudjelovanja u društvu, a digitalna pristupačnost za mnoge predstavlja jedini prozor u svijet. Prema podacima iznesenima na ranijim konferencijama, osobe s invaliditetom čine oko 17 posto ukupnog stanovništva u Hrvatskoj. Upravo zato nužno je razvijati rješenja koja omogućuju jednaku dostupnost prostora, proizvoda i usluga. Digitalna rješenja ne samo da poboljšavaju kvalitetu života osoba s invaliditetom, već unapređuju korisničko iskustvo za sve građane.

Na konferenciji su prethodnih godina sudjelovali i međunarodni stručnjaci, predstavnici Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), predstavnici europskih udruženja za osobe s invaliditetom i proizvođači opreme, koji su naglašavali važnost globalne suradnje i standardizacije. Naglašeno je kako razvoj tehnologije mora biti usmjeren na čovjeka, uz jasno definirane standarde i dostupnu infrastrukturu.

Posebna pažnja u prethodnom razdoblju posvećena je i razvoju asistivnih tehnologija te inovativnih rješenja koja olakšavaju svakodnevni život, od aplikacija za komunikaciju i edukaciju do sustava koji omogućuju lakše korištenje digitalnih usluga, kao i alate za pristupačnost u željezničkom putničkom prometu. Istaknuto je kako tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, ima velik potencijal, ali zahtijeva odgovornu primjenu i ljudski nadzor.

Konferencija „Pristupačna budućnost“ ima za cilj povezati donositelje odluka, regulatore, industriju, stručnjake i krajnje korisnike kako bi se zajednički oblikovala inkluzivnija budućnost. Kroz razmjenu znanja, primjera dobre prakse i inovativnih rješenja želi se dodatno podići svijest o važnosti pristupačnosti te potaknuti konkretne promjene u društvu. U vremenu ubrzane digitalne transformacije, pitanje pristupačnosti više nije opcija, već nužnost. Upravo zato ova konferencija predstavlja važnu platformu za dijalog i stvaranje rješenja koja će omogućiti ravnopravno sudjelovanje svih građana u modernom društvu.