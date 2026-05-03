© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
RONIOCI NA TERENU

Velika potraga za muškarcem koji je na Praznik rada skočio u Savu: Oglasila se policija

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.05.2026.
u 10:26

Budući da osoba nije pronađena, tragalo se i u subotu, a nastavljeno je i danas, kažu iz policije

Još uvijek traje potrraga za muškarcem koji je skočio u rijeku Savu i više nije izronio. Brodsko-posavska izvijestila je da se sve dogdilo oko 16.30 sati 1. svibnja u Slavonskom Brodu. Isti dan je započela potraga u kojoj sudjeluje policija i pripadnici HGSS-a.

Budući da osoba nije pronađena, tragalo se i u subotu, a nastavljeno je i danas, kažu iz policije. Policijski službenici, jutros u 9 sati započeli su sa pretragom terena korita rijeke Save, kao i pripadnici HGSS sa plovilima i ronilačkim timovima.

Podsjetimo, kako je pisao 24sata muškarac je u petak boravio na splavi u društvu prijatelja. U jednom trenutku odlučio je ući u rijeku, no nakon što je zaronio u hladnu vodu, više nije izronio. Prijatelji su kada su primijetili da ga nema pozvali pomoć.
