Dogovorili šest točaka za bijeg iz dužničke krize

Nezadovoljstvo angažmanom države u rješavanju ovršne krize uspjelo je, uz brojna zla, donijeti i prvo dobro: za zajednički stol dovelo je predstavnike blokiranih i agencije za naplatu potraživanja koji su počeli sami regulirati ono što država nije!

“Primili na znanje”

Udruga Blokirani i HUAN, Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja, nakon jednomjesečnih pregovora sklopili su sporazum kojim definiraju pošteniju naplatu: uključuje reprogram i obročnu otplatu duga uz otpis zateznih kamata i troškova te dijela glavnice, potenciranje dogovora bez ovrhe i suda sve dok ne prijeti zastara, uljuđenu komunikaciju s dužnicima koja će isključiti opetovano uznemiravanje pozivima, izdavanje pisane potvrde po otplati duga te periodične sastanke kako bi rješavali tekuće probleme.

Ovo je uistinu bitan pomak u humanizaciji naplate dugovanja, no najvažnija poruka koju su uputili Vladi i ministru pravosuđa je to da se obje uključene strane, i vjerovnici i dužnici, protive nacrtu novog Ovršnog zakona koji bi, prema prethodnim najavama, u petak trebao biti upućen na Vladu. Protiv ovakvog Ovršnog zakona su i Hrvatska javnobilježnička komora, s kojom su Blokirani također otvorili pregovore, Hrvatska odvjetnička komora, ali i predstavnici ostalih vjerovnika. Ukratko, više-manje svi osim Fine, iako i ona ima prigovora. Čuju li to nadležni? Sudeći prema jučerašnjem “očitovanju” na primjedbe koje su primili u e-savjetovanju, na koje su mahom stavili samo tri riječi objašnjenja: “primljeno na znanje”, gluhi su i slijepi. Odgovora nema ni na naš upit o tome što će od prigovora i na koji način uvrstiti u nacrt zakona. Prilično je to površan pristup ovršnom postupku, tempiranoj bombi “kazetnog” tipa kojoj svako toliko eksplodira neka kazeta. Zadnja je bila pad “Škibolina” zakona na Sudu Europske unije, nakon čega prijeti novi val ovrha, privremeno zaustavljenih sudskim procesima dužnika koji su se pozivali na Zakon o ništetnosti.

– Novi Ovršni zakon pogoršat će trenutačnu situaciju jer će uvođenje sudova na predloženi način drastično oduljiti ovršni postupak i zakrčiti sudove. To na kraju dovodi do povećanja zateznih kamata i troškova koje plaćaju dužnici – komentira predsjednik HUAN-a Matija Arapović. Poziva dužnike čija su potraživanja otkupile agencije da im se izravno jave kako bi pokušali izvansudski dogovoriti otplatu, u skladu s parametrima iz sporazuma s Blokiranima. Pozdravlja i najavljenu dodatnu legislativu koja bi konačno detaljno regulirala rad agencija.

Nastavak pregovora

– Sporazum definira početak dijaloga kako bismo vidjeli što muči drugu stranu, u ovom slučaju Blokirane, da to predočimo našim članovima i pokušamo naći dobro rješenje, kao i da zajedno kažemo da je novi Ovršni zakon u ovoj formi loš i da ga ne prihvaćamo – poručio je Arapović na predstavljanju sporazuma medijima. Predsjednica Blokiranih Miriam Kervatin istaknula je da su odlučili sami krenuti u dogovore sa svim dionicima dužničko-ovršne krize, nakon što razgovori s predstavnicima države o poboljšanju ovršnog postupka nisu urodili plodom.

– Uvijek se završi na štetu građana. Proaktivno smo krenuli u pregovore s faktorima u zemlji koji sudjeluju u kreiranju ili održavanju dužničke krize, kako bi se ostvarila mogućnost otpisa svega što je neopravdano, pa i nezakonito i tako blokiranim građanima omogućio izlazak iz dužničke krize. I dalje ćemo pregovarati s HUAN-om i eventualne incidente svesti na minimum – ističe Kervatin te, nakon otvaranja razgovora s javnim bilježnicima, najavljuje da će kontaktirati Hrvatsku udrugu banaka i Hrvatsku odvjetničku komoru.

– Ako se svi složimo i kažemo Vladi da ovakav Ovršni zakon ne smije proći, vjerujem da ćemo uspjeti – uvjerena je Mirjam Kervatin.

