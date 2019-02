VIDEO Kako u osobni bankrot: 81 tisuća građana dobilo poziv Fine za jednostavni stečaj

Fina je prije nekoliko dana izvijestila kako će građani koji u njihovu očevidniku imaju evidentirano dugovanje do 20.000 kuna dulje od tri godine dobiti, ako već nisu, na svoju adresu “poziv na očitovanje”. To je posljedica zakona kojim je od početka godine uveden jednostavan postupak stečaja potrošača, a s ciljem da se građanima koji su u dugotrajnoj blokadi za relativno male iznose omogući da u pojednostavljenom i ubrzanom postupku namire vjerovnike iz za to podobne imovine te se oslobode preostalog duga.

Riječ je o trećem u paketu zakona kojima je cilj, kako je ljetos objavila Vlada, smanjiti broj blokiranih građana za 150.000 te dug za oko 33 milijarde kuna po blokiranim računima. Već je otpisan dug za 150.474 građanina (6248 ih je potpuno deblokirano) za 1,34 milijarde kuna s kamatom te su predviđene olakšice za lokalne jedinice i pravne osobe koje se odluče na otpis duga. Prema podacima Fine, 31. siječnja ove godine 264.586 blokiranih građana dugovalo je 17,39 milijardi kuna (226 milijuna kuna manje nego prethodni mjesec), što je 25,34 milijarde kuna glavnice manje nego u siječnju 2018. i 60.373 blokirana građanina manje. Najveći dio duga, 38%, oko 6,6 milijardi kuna (bez kamata) odnosi se na financijski sektor, a najveći broj građana, 104.949, ima dug prema sektoru “informacije i komunikacije”, što obuhvaća i teleoperatore. Poziv na očitovanje dobit će oko 81.000 građana koji ukupno duguju oko milijardu kuna, od čega je oko 350 milijuna kuna zateznih kamata.

Fina je na svojim stranicama obrazložila kakva je sada procedura za te građane:

1. Što trebaju učiniti građani koji dobiju Finin “poziv na očitovanje”?

Samim time što netko dobije poziv znači da prema Fininu očevidniku ima registriran dug do 20.000 kuna te blokadu računa dulje od tri godine. Fina je dužna poslati poziv u roku od 30 dana od dospijeća u očevidnik. U pozivu su navedene osnove dugovanja i “očitovanje” dužnika želi li da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača ili ne, i to zaokruživanjem jedne od opcija: “Suglasan sam” ili “Nisam suglasan”.

2. Što je to jednostavni postupak stečaja potrošača?

Fina obrazlaže kako je jednostavni postupak stečaja potrošača postupak koji se provodi pred općinskim sudom boravišta/prebivališta dužnika te je ograničen samo na određene vjerovnike.

U tom postupku sud utvrđuje vrijednost imovine dužnika (prema popisu imovine koji dužnik treba dostaviti uz očitovanje i prema podacima koje pribavi sud) te ako je vrijednost imovine manja od 10.000 kuna, sud donosi rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača. U tom slučaju nema dodatnih provjera i procedura te se dužnik oslobađa od preostalih obveza u odnosu na osnove i vjerovnike za koje je proveden jednostavni postupak te koji su navedeni u odluci suda.

Ako je vrijednost imovine veća od 10.000 kuna, sud otvara jednostavni postupak stečaja potrošača, imenuje povjerenika koji je dužan u roku od 12 mjeseci unovčiti imovinu dužnika iz popisa ili utvrđenja suda. To se odnosi na pokretnine (namještaj, uređaji u kući, slike...), tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava. Iz te imovine namiruje se vjerovnike. Tu nema muljanja jer za nepotpun ili neistinit popis autor se tereti kao da je dao lažni iskaz u sudskom postupku. Ako popisa nema, smatra se da je dužnik izjavio kako nema imovine. U jednostavnom postupku namirenje vjerovnika nije moguće provesti unovčenjem nekretnine (stana, kuće, zemljišta...), osim kada vjerovnici na koje se odnosi jednostavni postupak stečaja potrošača stupaju u ovršni postupak koji je već pokrenuo neki od tih vjerovnika radi namirenja novčane tražbine. Nakon unovčenja sud rješenjem zaključuje jednostavni postupak stečaja potrošača, bez određivanja razdoblja provjere ponašanja te dužnika oslobađa od preostalih obveza u odnosu na osnove i vjerovnike za koje je proveden jednostavni postupak te koji su navedeni u odluci suda.

3. Što trebaju učiniti dužnici koji se odluče pristati na provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača?

Zbog duga blokirani građanin koji se odluči za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača, popunit će očitovanje koje će mu Fina poslati i na njemu zaokružiti opciju “Suglasan sam”. Također, morat će popuniti i popis imovine koji je sastavni dio obrasca očitovanja. Ako dužnik želi da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji će naknadno eventualno povući svoje osnove za plaćanje iz očevidnika koji vodi Financijska agencija, zaokružit će “Predlažem” te popuniti popis imovine. Popunjeno očitovanje mora se neposredno ili poštom dostaviti na adresu Financijske agencije, koja će nadležnom sudu proslijediti prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača, ako su za to i dalje zadovoljeni zakonski uvjeti. Dakle, temeljni je uvjet da zbroj glavnica iz osnova za plaćanje ne prelazi iznos od 20.000 kuna. I ako sud donese rješenje o otvaranju jednostavnog postupka stečaja potrošača, dužnik u roku od 60 dana od otvaranja postupka može povući očitovanje o danoj suglasnosti za provođenje postupka.

4. Što ako blokirani građanin ne želi da se u njegovu slučaju provede jednostavni postupak stečaja potrošača?

Blokirani građanin koji ne želi da se u njegovu slučaju provede jednostavni postupak stečaja potrošača, također u roku 15 dana od zaprimljenog poziva Fine, obavezno mora popuniti očitovanje, samo što će na njemu zaokružiti opciju “Nisam suglasan” te tako popunjeno očitovanje također dostaviti neposredno ili poštom na adresu Fine.

5. Kakve su posljedice ako Fina ne dobije očitovanje ili ako ono stigne izvan roka?

Ako Financijskoj agenciji u roku od 15 dana od dana kada je zaprimljen poziv nije dostavljeno nikakvo očitovanje, smatrat će se da je dana suglasnost za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača te će Fina nadležnom sudu podnijeti prijedlog za provođenje jednostavnog postupka stečaja potrošača.

6. Kome se obratiti ako se želi dodatno informirati?

Na adresi Financijske agencije na koju se trebaju poslati očitovanja organizirana su i savjetovališta za izvanredni postupak stečaja potrošača, a njihov se popis nalazi i na web-stranici Fine.

7. Koji je cilj zakona?

Građani s dugom do 20.000 kuna zbog kojeg su tri godine blokirani, nakon postupka jednostavnog stečaja potrošača bit će odblokirani, namirili se vjerovnici ili ne.

