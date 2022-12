Oporba uskratila vojnu pomoć Ukrajincima: Pao prijedlog hrvatskog sudjelovanja u misiji EU

Vladin prijedlog da Hrvatska na svom teritoriju obučava ukrajinske vojnike u sklopu misije EUMAM Europske unije nije dobila potrebnu dvotrećinsku većinu u Saboru. Na izvanrednoj sjednici Sabora, za tu je odluku danas glasalo 97 zastupnika, četiri manje od potrebne većine, čime je ova odluka postala prvi Vladin prijedlog koji je srušen u ovom sazivu Sabora.

Grbin se okomio na kolege

Koliko je atmosfera u Saboru oko ove teme bila usijana danas se pokazalo i kroz raspravu na zahtjev više klubova, tijekom koje se zastupnici nisu libili međusobnih prozivki za kukavičluk ili poltronstvo, nazivajući jedni druge žetonima ili rusofilima, ovisno s koje su strane prozivke dolazile. U sličnom tonu se, nakon što mu je propao pokušaj da osigura podršku Sabora za nešto što je njegov ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman davno obećao u Bruxellesu, javnosti obratio i Andrej Plenković. On je procijenio kako je današnje glasanje u Saboru bilo "razdjelnica koja dijeli one koje štite nacionalne interese od političkih patuljaka i kukavica". Oni koji su glasali protiv misije pokazali su, kaže premijer, neupućenost. Istodobno je zahvalio onima koji su glasali "za" - zastupnicima parlamentarne većine i još 20 oporbenih zastupnika, koji su po Plenkoviću bili na razini političke, moralne, pa i povijesne odgovornosti. Takva je izjava pak na tragu retorike koju su premijer i njegova stranka koristili čitavo vrijeme od otvaranja ove teme, tvrdeći kako će se na glasanju vidjeti tko je "na pravoj strani povijesti". Taktika je to na temelju koje je Plenković u samom početku zaključio i da je ovo "win-win" situacija za njega i njegovu stranku, računajući upravo na to da će, ma kako priča završila, oponente na kraju moći prozvati za rusofilstvo i izbjegavanje pomoći zemlji žrtvi ruske agresije.

Za predsjednika SDP-a Peđu Grbina, međutim, pokušaj da se u Saboru dobije dvotrećinska većina za obuku i vježbu Ukrajinaca nije bio ništa drugo nego pokušaj Andreja Plenkovića da preuzme sve konce vlasti u Hrvatskoj pa i one koje mu ne pripadaju. I u tome, kaže, nije uspio.

- Hrvatska demokracija jača je i od HDZ-a i od Plenkovića i njegovih socijaldemokrata i drugih žetončića - okomio se Grbin na svoje dojučerašnje kolege koje je izbacio iz stranke ili su je sami napustili, a koji su danas glasovali, njih 15, za obuku Ukrajinaca. Takav njihov postupak i takvo njihovo ponašanje, kazao je, pokazuju da "Plenkovićevi socijaldemokrati očito SDP-u nikada nisu ni pripadali". Grbin je podsjetio i kako su zajedno s Možemo u proceduru uputili i vlastiti prijedlog zaključka koji je, kazao je, usklađen sa hrvatskim pravni poretkom i kapacitetima koje Hrvatska ima i koji može osigurati pomoć Ukrajini bez nepotrebnog izlaganja i hrvatskih građana i hrvatskih vojnika riziku.

- No HDZ je taj prijedlog odbio i time se potpuno pokazalo da ovo nije bilo glasovanje o Ukrajini i da ih za Ukrajinu i Ukrajince nije briga već je ovo bio pokušaj ovladavanja Hrvatskom i razvlašćivanja predsjednika Republike Hrvatske- kategoričan je Grbin. U tome, dodao je, nisu uspjeli i to je za Hrvatsku, kaže, dobra vijest.

- Oni će sada morati objašnjavati kolegama iz EU zašto su preuzeli obavezu da će nešto napraviti, a onda to nisu isporučili - kazao je Grbin.

DP se priklonio Penavinom stavu

A ovakvom raspletu situacije prethodilo je nekoliko dramatičnih dana, tijekom kojih se situacija s prikupljanjem dvotrećinske većine mijenjala praktički iz sata u sat. Još početkom tjedna činilo se da će vladajući imati potrebnu 101 ruku. S desne strane sabornice javno se govorilo da će obuku Ukrajinaca podržati i trojac iz kluba Milana Vrkljana te barem dvojica zastupnika Domovinskog pokreta.

Preokret se, međutim, dogodio u četvrtak, kada je Domovinski pokret zauzeo jedinstven stav na tragu onog kakav je zagovarao predsjednik stranke Ivan Penava. Njihovi zastupnici danas su tako digli ruke protiv Vladina prijedloga, čemu su zasigurno pridonijele prozivke iz drugih stranaka desnice, iz kojeg su zastupnike Domovinskog pokreta već počeli zvati "domovinskim žetonima". Za Vladin prijedlog ruku je digao jedino Zlatko Hasanbegović, koji je u ovom klubu kao nezavisni zastupnik, a otpočetka je najavljivao da će odluku podržati. Iz HDZ-ove računice otpao je i Miroslav Škoro, koji jučer nije pristupio glasovanju, kao i Ružica Vukovac, koja se izjasnila protiv pa je iz Kluba Za pravednu Hrvatsku uz Plenkovića stao jedini Milan Vrkljan, čovjek koji je javno najavljivao podršku kompletnog svog kluba Vladi, čak i tražio od HDZ-a pokretanje procedure opoziva Zorana Milanovića. Koliko je cijeli proces bio dramatičan vidljivo je i iz činjenice da su vladajući u jednom trenu izjavljivali da će Plenković imati i više od 101 ruke, da bi se uskoro pronio glas kako Branko Bačić zastupnicima Možemo nudi dogovor i da su vladajući spremni u potpunosti odustati od borbene komponente u odluci što se na kraju ipak nije dogodilo.

