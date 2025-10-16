Djevojka koja je napala kćer poznatog nogometaša sada nasrnula na slučajnog prolaznika

U ponedjeljak, 13. listopada 2025.godine, oko 12:15 sati na području Splita 22-godišnjakinja je na Obali Ante Trumbića narušavala javni red i mir tako da je u vidno alkoholiziranom stanju na naročito drzak i nepristojan način vrijeđala oštećenog pogrdnim riječima, nakon čega je i fizički nasrnula na njega i počela mahati staklenom bocom koju je bacila u smjeru oštećenog. Kada su na mjesto događaja po pozivu stigli policijski službenici i njih je vrijeđala pogrdnim riječima, uvredama i omalovažavala ih je te psovala.

Uhićena je i dovedena u policijsku postaju, a nakon obrade odvedena je na nadležni sud u žurnom postupku. Naime radi se o osobi koja je do sada tri puta pravomoćno kažnjena zbog grubog narušavanja javnog reda i mir, ali prijavljivana i zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji radi čega je sudu predloženo da joj se odredi zadržavanje zbog bojazni da će ponoviti iste ili istovrsne prekršaje. Također, predloženo je da joj se donese kazna zatvora posebno iz razloga jer joj je u posljednjem postupku koji je vođen zbog počinjenja prekršaja izrečena kazna zatvora u trajanju od 45 dana uvjetno na šest mjeseci, obavještavaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Naime, očito je iz ponašanja 22-godišnjakinje da je recidivist u činjenju teških prekršaja kod koje do sada izrečene kazne nisu postigle svrhu i nisu promijenile njeno ponašanje. Sud joj je odredio zadržavanje u trajanju od osam dana nakon čega je predana u zatvor, a odluka o kazni za počinjenje prekršaje bit će naknadno donesena. Kako saznaje Slobodna Dalmacija, to je ista osoba koja je nedavno napala kćer poznatog nogometaša Hajduka.