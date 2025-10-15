Naši Portali
STRAVA U POLJSKOJ

Ženu nestalu prije 27 godina pronašli zatočenu kod roditelja: 'Dani su je dijelili od smrti'

Polish police secure an earea at the Warsaw University after an attack with an axe
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
1/3
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
15.10.2025.
u 21:52

Prema riječima ravnatelja hitne službe u Katowicama, Mirella im je rekla da nije izašla iz kuće više od 20 godina.

Više od četvrt stoljeća u poljskom gradu Świętochłowice prošlo je u tišini dok je 15-godišnja Mirella nestala bez traga. Tek ovih dana izašla je na vidjelo šokantna priča o njenom dugogodišnjem zlostavljanju. U srpnju su susjedi čuli buku iz stana bračnog para i pozvali policiju. Kada su službenici ušli u stan, zatekli su roditelje u dobi od oko 80 godina i 42-godišnju Mirellu, koja je bila u izrazito lošem stanju. Susjedi tvrde da je žena izgledala izuzetno zapušteno, s ranama na nogama, te da se nije mogla sama spustiti niz stepenice. “Roditelji su je držali u stanu 27 godina”, ispričali su za poljski Fakt.

Prema riječima ravnatelja hitne službe u Katowicama, Mirella im je rekla da nije izašla iz kuće više od 20 godina. Par je nekim susjedima lažno tvrdio da je ona živjela s biološkim roditeljima. Građani su pokrenuli online akciju prikupljanja novca za Mirellu kako bi joj omogućili potpuni fizički i psihički oporavak. Mirellini prijatelji sjećaju se tinejdžerice iz kraja 90-ih i tvrde da je bila zatvorena u maloj prostoriji bez mogućnosti osnovne higijene. Njezin nestanak nikada nije prijavljen policiji.

Nakon oslobađanja provela je dva mjeseca u bolnici. Liječnici su zabilježili infekcije uzrokovane izloženošću izmetu i urinu te rekli da su je “dani dijelili od smrti”. Obitelj nije bila evidentirana u sustavu Centra za socijalnu skrb. Prema TVP3, Mirella se vratila u stan svojih roditelja, a policija zasad nije podnijela kaznenu prijavu. Istraga preliminarno nije utvrdila da je bila zatočena protiv svoje volje.

Ključne riječi
policija zločin Poljska

