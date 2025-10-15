Ženu nestalu prije 27 godina pronašli zatočenu kod roditelja: 'Dani su je dijelili od smrti'

Više od četvrt stoljeća u poljskom gradu Świętochłowice prošlo je u tišini dok je 15-godišnja Mirella nestala bez traga. Tek ovih dana izašla je na vidjelo šokantna priča o njenom dugogodišnjem zlostavljanju. U srpnju su susjedi čuli buku iz stana bračnog para i pozvali policiju. Kada su službenici ušli u stan, zatekli su roditelje u dobi od oko 80 godina i 42-godišnju Mirellu, koja je bila u izrazito lošem stanju. Susjedi tvrde da je žena izgledala izuzetno zapušteno, s ranama na nogama, te da se nije mogla sama spustiti niz stepenice. “Roditelji su je držali u stanu 27 godina”, ispričali su za poljski Fakt.
Prema riječima ravnatelja hitne službe u Katowicama, Mirella im je rekla da nije izašla iz kuće više od 20 godina. Par je nekim susjedima lažno tvrdio da je ona živjela s biološkim roditeljima. Građani su pokrenuli online akciju prikupljanja novca za Mirellu kako bi joj omogućili potpuni fizički i psihički oporavak. Mirellini prijatelji sjećaju se tinejdžerice iz kraja 90-ih i tvrde da je bila zatvorena u maloj prostoriji bez mogućnosti osnovne higijene. Njezin nestanak nikada nije prijavljen policiji.
Nakon oslobađanja provela je dva mjeseca u bolnici. Liječnici su zabilježili infekcije uzrokovane izloženošću izmetu i urinu te rekli da su je “dani dijelili od smrti”. Obitelj nije bila evidentirana u sustavu Centra za socijalnu skrb. Prema TVP3, Mirella se vratila u stan svojih roditelja, a policija zasad nije podnijela kaznenu prijavu. Istraga preliminarno nije utvrdila da je bila zatočena protiv svoje volje.
A Polish woman believed to have been missing for nearly 30 years has been found – in her own bedroom.— Kelly (@LeicesterKellyx) October 15, 2025
The woman, named only as Mirella, is said to have been locked inside by her parents 27 years ago.
She was last seen in public in 1998 when she was 15
