Općina Tar-Vabriga udomila kujicu, a smjestili je u boks

Kujica Kina udomljena je nakon pet mjeseci života u skloništu Veterinarske bolnice Poreč. Njezinom udomljenju nisu se razveselili volonteri koji su je poznavali i družili se s njom. Jer Kina nije otišla u novi dom, nije dobila svoje ljude, samo je jedan boks zamijenila drugim. Udomila ju je istarska Općina Tar-Vabriga, ista ona na čijim je ulicama kujica i pronađena.

– Smjestili su je na odlagalište mehanizacije i zatvorili u boks. Nitko je ne šeće, a kad odu kući ostaje tamo sama. Dva vikenda smo je obilazili, možemo je vidjeti samo sa susjednog imanja. Zdjelice su joj bile potpuno prazne, nije imala ni vode ni hrane. Na boksu je metalni krov, nema ni kućice, samo nekakvu metalnu bačvu i drvenu paletu. To nije više ista kujica, potpuno je bezvoljna i prestrašena – ispričala nam je jedna od volonterki (podaci u redakciji). Kaže, nije joj jasno ni što će kujica u prostoru koji je ograđen i ima kamere. Što bi ona tamo trebala čuvati? Dodaje i da su volonteri svojim novcem platili kastraciju i cijepljenja i oglašavali Kinu za udomljavanje. Na sličan je način nekoliko dana nakon kujice udomljen i mješanac labradora Spiderman, koji je s ulica Tar-Vabrige u sklonište stigao 26. veljače.

– Njega je udomio komunalni redar općine, a kažu da mu je pobjegao. Još je žalosnije što je pas iz skloništa izišao nekastriran, općina to sigurno nije htjela platiti – kaže nam volonterka. Da se općina nerado odriče novca u svrhu zbrinjavanje napuštenih životinja potvrđuju i neki njezini stanovnici. Nakon višednevnih poziva komunalnom redaru da pas sam šeće ulicama dobili su preporuku da ga ostave tamo gdje su ga i našli.

Zašto su udomili kujicu Kinu, je li točno da je cijelo vrijeme u boksu i da vikendom nema ni hranu ni vodu, je li komunalni redar udomio Spidermana koji nije ni kastriran te imaju li potpisan ugovor za zbrinjavanje napuštenih životinja, upitali smo u Općini.

– Kujica Kina udomljena je i čipirana 12. ožujka od strane Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega. Izgrađen joj je boks na parceli u vlasništvu Općine, u dvorištu gdje se drže strojevi i alati komunalnih poduzeća. Dvorište je opremljeno i video nadzorom. O kujici se brinu djelatnici komunalnog poduzeća te komunalni redar, radnim danima i vikendom na jednak način – piše u odgovoru Općine. Kažu da su prije preuzimanja kujice skloništu Veterinarske bolnice Poreč plaćeni svi troškovi sukladno ispostavljenoj fakturi, kastrirana je i cijepljena te po preuzimanju i čipirana, kao što to nalaže zakonska regulativa.

Foto: Privatni album

Zbog navedene kujice, dodaju, posjetio ih je i veterinarski inspektor koji je utvrdio da ne gladuje, da ima dovoljno tekućine, da živi u higijenskim uvjetima u prikladnom prostoru i da se o kujici brinu osobe kojima se ona i veseli. A ta briga, dodaju, uključuje i svakodnevne izlaske iz boksa te svakodnevne šetnje. Za snimke koje kruže internetom kažu da su nastale nakon što je pas ispraznio zdjelice i da se inače boji nepoznatih osoba i neće odmah prići strancima.

– Što se tiče crnog križanog labradora, iz skloništa ga je preuzela fizička osoba, inicijali G. M., na isti način na koji je Općina Tar-Vabriga preuzela kujicu Kinu. Nažalost, dolaskom na novu adresu pas je izvukao glavu iz ogrlice te je najvjerojatnije zbog straha od nepoznatog pobjegao. Novi vlasnik odmah je to prijavio skloništu Veterinarske bolnice Poreč i veterinarskom inspektoru koji je bio u nadzoru zbog kujice Kine. Prema informacijama kojima raspolažemo, za navedenim se psom intenzivno traga – objašnjavaju iz Općine.

Odgovor na pitanje je li točno da križanac labradora nije bio kastriran nismo dobili, a na naša pitanja što je veterinarski inspektor utvrdio nadzorom i što će poduzeti nisu nam odgovorili ni iz nadležnog Ministarstva poljoprivrede. No, od volonterke doznajemo da je inspektor zaključio kako je sve u redu, jedino kujici nedostaje kućica, za što je Općini dao rok od 15 dana. Kako provjeriti šeću li je svaki da ostaje nejasno, no po inspektorovom nalazu da je pas u dobroj kondiciji trebali bi vjerovati djelatnicima općine.

– Očito je sve napravljeno jer je Općini skupo plaćati smještaj u skloništu, a kad to plaćaju volonteri i donatori onda nije skupo – kaže volonterka i dodaje kako žele Kini pronaći pravi dom. U kojem će biti kućni ljubimac, a ne čuvar u boksu. I pitaju se kako to da Spidermana nakon izlaska iz skloništa nitko nije vidio, je li ostavljen tamo gdje ga nitko ne može pronaći? Ak im možete pomoći u udomljavanju kujice ili traženju izgubljenog psa, javite se na 099/37-47-424.