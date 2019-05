Općina potpisala ugovor sa skloništem, ali pse i dalje spašavaju volonteri

Općina Đurđenovac donijela je još prošle godine Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Ove godine, početkom ožujka, potpisali su i ugovor o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja s udrugom Phenix iz Normanaca.

Odgovaraju nam tako iz Općine na upit na koji način su riješili zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, dodajući i kako do sada nisu imali potrebu za bilo kakvim intervencijama. Kontrolu čipiranja pasa nisu proveli, kažu nam da je to još u postupku. I bez toga, napuštenih pasa izgleda nemaju, jer da ih imaju vjerojatno bi onda imali potrebu i za intervencijom.

No, je li baš sve tako kako piše na papiru i kako nam kažu u Općini? Ima li ova priča i drugu stranu? Volonteri đurđenovačkog kraja potvrđuju da itekako ima. I nije ta druga strana za pohvalu, kažu da Općina krši Zakon o zaštiti životinja.

Foto: Privatni album

– Slala sam im mailove i obavještavala ih o psima koji mjesecima lutaju općinom, Našičkim novim selom, Bokšićem. Nikada nisam dobila ni odgovor – priča nam jedna od volonterki (podaci u redakciji) u čijem su dvorištu završili neki od napuštenih pasa. Još u kolovozu prošle godine pitala je Općinu kome se može javiti jer je pronašla napuštenog psa, nisu joj odgovorili. Početkom ove godine pronašla je štence, nitko ih nije zbrinuo pa su na ulici i odrasli. I još uvijek su na ulici. Neki od napuštenih pasa završili su i kod volontera s našičkog područja, iako su i njihove ulice pune ostavljenih životinja.

– Poslala sam prijavu i Ministarstvu poljoprivrede. Napušteni psi su na nekoliko mjesta u Đurđenovcu, obavijestila sam Ministarstvo da su štenci odrasli i da se nitko nije za njih pobrinuo. A kreću se uglavnom područjem koje je 200-tinjak metara udaljeno od same općine. Nemoguće je da ih nitko od odgovornih nije vidio, samo ih nije briga – priča nam Đurđenovčanka. Poslala je Ministarstvu i fotografije napuštenih pasa, odgovor još uvijek čeka.

Iako je Zakon o zaštiti životinja propisao da se za napuštene životinje mora pobrinuti jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju općina Đurđenovac, izgleda da je njima dovoljan samo potpis na papiru. Potpisani ugovor očito se ne provodi, u njemu piše da bi i udruga Phenix trebala obilaziti naselja, a pse bi trebali zbrinjavati i po pozivu naručitelja - Općine. No, oni kažu da potrebe za takvom intervencijom do sada nije bilo. Prema ugovoru u skloništu udruge Phenix boravak pasa naplaćuje se po danu. Prosječno zbrinjavanje jednog psa mjesečno stoji oko 1370 kuna, cijena ovisi o njegovoj veličini i uzrastu. I to ako je pas zdrav, svaka veterinarska intervencija dodatno se plaća.

Morala bi Općina platiti i zbrinjavanje ozlijeđenih životinja, ali nam nisu odgovorili zbrinjavaju li ih i na koji način. Odgovor smo dobili jedino od volontera – posljednji ozlijeđeni pas zbrinut je u Našicama. I taj trošak nije platila općina Đurđenovac već volonteri.