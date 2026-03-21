VIDEO Naoružani američki pomorski dron nasukao se na turskoj obali. Evakuirano obližnje stanovništvo

Turske vojne ekipe u subotu su provele kontroliranu detonaciju besposadnog površinskog plovila američke proizvodnje, nakon što su stručnjaci utvrdili da je plovilo aktivno i opremljeno streljivom, priopćio je Ured guvernera pokrajine Ordu. Riječ je o modelu AEGIR-W, autonomnom vojnom plovilu koje proizvodi američka obrambena kompanija Sierra Nevada Corporation, a koje se u petak poslijepodne nasukalo na plaži u četvrti Yüceler u Ünyeu, okrugu na turskoj obali Crnog mora, javlja Turkiye Today.

A U.S. naval drone has washed ashore in Turkey, Turkish outlet SavunmaSanayiST reports.



According to the report, the Sierra Nevada-built device lost control during a mission and ended up in a coastal area.



Građani koji su uočili nepoznati objekt obavijestili su nadležne službe, nakon čega su na teren upućene postrojbe žandarmerije kako bi osigurale područje. Stručnjaci iz zapovjedništva S.A.S. grupe iz Istanbula pregledali su plovilo u subotu te su oko 14 sati po lokalnom vremenu zaključili da je i dalje operativno i da nosi streljivo, navodi se u priopćenju.

Plovilo je potom odvučeno približno četiri kilometra od obale, gdje je uništeno u kontroliranoj eksploziji. Tijekom operacije, iz predostrožnosti su evakuirane obližnje kuće. Pretpostavlja se da je plovilo korišteno u testiranjima povezanima s ratom u Ukrajini, no ta informacija zasad nije neovisno potvrđena. Također, nije službeno objašnjeno kako je dospjelo na tursku obalu, a istraga je i dalje u tijeku.

AEGIR pripada obitelji besposadnih površinskih plovila koje Sierra Nevada Corporation razvija za djelovanje u visokorizičnim pomorskim okruženjima. Prema tehničkim specifikacijama proizvođača, varijanta AEGIR-W duga je oko 10 metara, ima domet do približno 900 kilometara, može razviti brzinu veću od 25 čvorova te nositi teret do 300 kilograma. Moguće ju je koristiti u potpuno autonomnom režimu ili uz upravljanje čovjeka.