Grad Našice u skloništu zbrinuo 10 pasa, za ostale napuštene brinu se volonteri

U skloništu za životinje Udruge Phenix iz Normanaca, s kojom grad Našice ima ugovor o pružanju usluga zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, od kraja srpnja 2018. zbrinuto je 10 napuštenih pasa pronađenih na ulicama grada Našica.

Doznajemo to iz odgovora do kojeg smo došli nakon nekoliko mjeseci i tek nakon rješenja Povjerenika za informiranje. Njemu smo, naime, uložili žalbu na odluku grada Našica iz listopada 2018. da ugovor i informacije možemo dobiti samo na uvid u prostorijama Grada uz prethodnu najavu, ali ne i elektronskim putem. Prema rješenju povjerenika ovakvom odlukom Grad nam je uskratio informacije pa mu je stoga i naloženo da nam omogući pristup ugovoru, ponudi i troškovniku.

Foto: Privatni album

Ugovorom koji je Grad potpisao određeno je zbrinjavanje pasa lutalica na području Grada na bazi 10 pasa, a upravo toliko ih je u skloništu i zbrinuto. Koliko to košta Grad piše u troškovniku koji je sastavni dio ugovora. Tako cijenu brige za jednog psa u skloništu određuju uzrast i težina psa, a uz troškove smještaja obuhvaća i hranu, cijepljenje, čipiranje, čišćenje od unutarnjih i vanjskih parazita i sterilizaciju. Udruga Phenix posebno naplaćuje dolazak u Našice po napuštenog psa, ali i svaki odlazaka do veterinara koji je u Osijeku. S obzirom na to da nemamo podataka koji su psi zbrinuti u skloništu, je li riječ o štencima, malim ili velikim psima, ne možemo znati ni točan iznos koji Grad plaća. Uz prosječan trošak jednog psa od 1371,31 kuna, Grad za 10 pasa mjesečno izdvaja 13.713 kuna. Dodali se tom iznosu trošak odlaska po psa i samo jedan odlazak veterinaru, mjesečni trošak je 15.833 kuna. Kako je ugovor na snazi već devet mjeseci, Grad bi za 10 pasa za to vrijeme platio 142.497 kuna. Riječ je o iznosu koji ne uključuje veterinarske troškove, oni se dodatno plaćaju.

Foto: Privatni album

Našice su se ugovorom obvezale plaćati troškove usluga koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a Udruga se obvezala organizirati informacijski centar i omogućiti uvid u podatke o životinjama putem internetske stranice. No, informacije se mogu dobiti samo na broj mobitela, a Facebook stranici udruga poziva zainteresirane da im se jave u inbox. Koliko je od 10 pasa zbrinutih u skloništu i udomljeno nismo doznali. Te podatke, kažu, u Gradu nemaju. Iz rješenja Povjerenika za informiranje razvidno je kako Našice ukazuju na činjenicu da bi podatak o broju udomljenih pasa mogle imati udruge Phenix, Farmica i 4 šape, ali kako te udruge ne predstavljaju tijela javne vlasti informacije nismo mogli dobiti prema zahtjevu za pristup informacijama. Iako smo upit o broju udomljenih pasa Gradu nekoliko puta ponovili i prije zahtjeva za pristup informacijama, odgovor ni tada nismo dobili.

Oglašavanje i udomljavanje pasa određeno je čl. 1 ugovora koji je Grad potpisao s udrugom Phenix, koja uz to ima i obvezu vođenja evidencije o životinjama. Ako u njoj nema podatka o udomljavanju, koja joj je onda svrha? Uz to, potpuno je nejasno što bi udruge Farmica i 4 šape mogle imati s brojem udomljenih pasa koje je Grad zbrinuo u skloništu. Udruge se brinu za napuštene pse koji nisu stali u sklonište, a njih je ipak malo više. Tako je, recimo, Farmica nedavno zbrinula sedam pasa. I to u samo tjedan dana. No, za razliku od Grada, Farmica ima podatke i o tome koliko je pasa udomljeno.