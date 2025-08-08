Opasni virus zabrinjava susjede, izdana upozorenja: Često se širi od sredine ljeta do rane jeseni

Nekoliko ljudi je ove godine umrlo od virusa Zapadnog Nila u Italiji, a slučajevi bolesti koju prenose komarci zabilježeni su i u drugim dijelovima Europe. U bolnici Isola Tiberina Gemelli u Rimu preminuo je 77 -godišnji muškarac. Pacijent, koji je već bio u kritičnom stanju zbog dijalize, hospitaliziran je 26. srpnja i u trenutku smrti nalazio se na odjelu intenzivne njege. Ova smrt označava sedmi potvrđeni slučaj smrti od virusa Zapadnog Nila u regiji Lacij, što izaziva ozbiljnu zabrinutost među lokalnim zdravstvenim vlastima. Pomno prate širenje bolesti. Kao odgovor na ovu izvanrednu situaciju, zdravstvene vlasti pokrenule su kampanje podizanja svijesti kako bi informirale javnost o rizicima povezanim s virusom. Osim toga, operacije dezinsekcije intenzivirane su u područjima s najvećim rizikom, s posebnom pažnjom na legla komaraca. "Ključno je da građani usvoje preventivne mjere, poput upotrebe repelenata i zaštite svojih domova", izjavio je predstavnik Civilne zaštite, javlja Notizie.it.

Kako je ljeto u punom jeku, zdravstvene vlasti upozorile su Europljane da poduzmu korake kako bi spriječili zarazu virusom Zapadnog Nila i drugim bolestima koje prenose komarci, uključujući čikungunju, dengu i Ziku, javlja Euronews. Virus Zapadnog Nila, koji se širi ubodom zaraženih komaraca, inficira i ljude i ptice. No, u vrlo rijetkim slučajevima može se prenijeti i transfuzijom krvi, transplantacijom organa i majčinim mlijekom. Ime mu datira iz 1937. godine, kada se prvi put pojavio u regiji Zapadnog Nila u Ugandi. U Sjedinjene Države je uveden 1999. godine i od tada se široko rasprostranjen diljem svijeta, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO). Virus Zapadnog Nila često se širi od sredine ljeta do rane jeseni u regijama s toplijim vremenom. Istraživanja su pokazala da klimatske promjene ubrzavaju širenje virusa koje prenose komarci u Europi.

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), osim u Italiji, ove su godine zaraze zabilježene i u Bugarskoj, Francuskoj, Grčkoj i Rumunjskoj. Virus je također prvi put otkriven kod komaraca u Ujedinjenom Kraljevstvu ranije ove godine.

Većina ljudi zaraženih virusom Zapadnog Nila neće imati simptome. Ali otprilike jedna od pet osoba razvit će virus Zapadnog Nila, koji uzrokuje bolove u tijelu, glavobolje, povraćanje, umor, osip i otečene limfne žlijezde. Otprilike jedna od 150 zaraženih osoba razvije ozbiljniji oblik bolesti koji može uzrokovati neurološke komplikacije, komu, tremor, konvulzije, slabost mišića i paralizu. Ozbiljna bolest može se pojaviti kod ljudi bilo koje dobi, no osobe starije od 50 godina i neke imunokompromitirane osobe (na primjer, pacijenti s transplantiranim organima) imaju najveći rizik od teške bolesti kada su zaražene virusom Zapadnog Nila.

Osobe s oslabljenim imunološkim sustavom i one starije od 50 godina imaju veći rizik od ovih komplikacija. U rijetkim slučajevima, virus Zapadnog Nila može uzrokovati smrtonosnu neurološku bolest. Ne postoji cjepivo niti specifičan tretman za osobe zaražene virusom gnijezda Nila. Odmor, tekućina i lijekovi protiv bolova mogu pomoći u ublažavanju nekih simptoma. Pacijenti s neuroinvazivnom bolešću obično se hospitaliziraju i daju im se intravenska tekućina i respiratorna potpora dok se oporavljaju, priopćila je WHO. Vjeruje se da su ljudi, nakon što se zaraze, doživotno zaštićeni od virusa. Osim liječenja, javnozdravstvene vlasti usredotočene su na sprječavanje zaraze ljudi. Ovi napori uvelike se oslanjaju na lokalne programe suzbijanja komaraca i osobnu zaštitu. Vlasti preporučuju ljudima da koriste sprej protiv insekata i nose košulje i hlače dugih rukava kako bi ih spriječili ubodi komaraca.