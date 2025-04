Opasne ćelije diljem Europe, otkriveno kako su djelovali ruski špijuni: Vođa je bio opaki Vladislav

Tri elementa, lažna kozmetika, jastuci za masažu i igračke za odrasle, čine okosnicu navodnog ruskog plana sabotaže koji je doveo do eksplozija triju paketa u kurirskim skladištima diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Poljske prošlog ljeta, otkriva Reutersu izvor blizak poljskoj istrazi. Prema riječima osobe upoznate sa slučajem, koja je pružila dosad najiscrpniji uvid u navodni plan, jastučići su, zajedno s kozmetikom i igračkama za odrasle, prikrivali ručno izrađene zapaljive naprave. Te su naprave sadržavale mješavinu kemikalija, uključujući visoko reaktivni magnezij. Izvor navodi da su kemikalije aktivirane unaprijed programiranim detonatorima, preinačenim iz jeftinih kineskih elektroničkih uređaja za praćenje, poput onih za lociranje izgubljenih ključeva. Učinak je pojačan tubama koje su naizgled sadržavale kozopmetiku, a zapravo su bile napunjene gelom od zapaljivih spojeva, uključujući nitrometan. "Ovaj slučaj ukazuje na kriminalne aktivnosti inspirirane ruskim GRU-om," izjavio je izvor, referirajući se na moskovsku vojnu obavještajnu agenciju.

Reuters prvi put iznosi detalje istrage, oslanjajući se na svjedočanstvo izvora bliskog poljskom slučaju i razgovore s više od desetak europskih sigurnosnih dužnosnika. Otkrića pružaju rijedak uvid u operativne metode sabotažnih kampanja. Europski sigurnosni čelnici u listopadu su objavili informacije o požarima paketa, opisujući ih kao dio "hibridnog rata" koji Rusija vodi s ciljem destabilizacije zemalja koje podržavaju Ukrajinu, koristeći taktike poput podmetanja požara i cyber napada.

Dužnosnici su izjavili da su paketi koji su se zapalili u skladištima uzrokujući požare, ali bez ozlijeđenih bili probni pokušaj za budući ruski plan detoniranja sličnih paketa u zraku na teretnim letovima za SAD i Kanadu. "S eskalacijom rata u Ukrajini, ovi napadi postaju sve učestaliji i agresivniji," upozorio je Nicu Popescu, bivši zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Moldavije, a sada istaknuti politički analitičar u think-tanku Europskog vijeća za vanjske odnose. "Ovo nedvojbeno predstavlja ozbiljnu prijetnju za sigurnost građana diljem Europske unije", kazao je.

Kremlj je kategorički odbacio optužbe o ruskoj umiješanosti u požare. "O tome nemamo nikakvih saznanja," izjavio je glasnogovornik Dmitrij Peskov za Reuters. "Ne isključujemo mogućnost da je ovo još jedna lažna vijest ili manifestacija slijepe rusofobije", kazao je Peskov. Kremlj je demantirao europske tvrdnje o ruskoj sabotaži ili hibridnoj kampanji, nazivajući ih potpuno neutemeljenima. GRU nije odgovorio na upit za komentar.

Detonacije paketa zabilježene su 19., 20. i 21. srpnja u Birminghamu (UK), Leipzigu (Njemačka) i u blizini Varšave (Poljska). Dva dužnosnika EU-a, upoznata s navodnim napadima i govoreći pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti informacija, izjavila su da je ćelija karakteristična za metode ruske obavještajne službe. Dodali su da ruski operativci često regrutiraju lokalne kriminalce za provedbu svojih planova, dajući im osnovne upute putem Telegrama i isplaćujući do nekoliko tisuća eura po zadatku.

Jaroslaw Stelmach, bivši stručnjak za razminiranje i trenutni voditelj konzultantske tvrtke Safety Project, koja savjetuje o sigurnosti javnih objekata, istaknuo je da su sastojci i upaljači opisani u slučaju lako dostupni u trgovinama koje prodaju proizvode poput gnojiva i pirotehničkih sredstava. Iako male i rudimentarne, ove naprave mogu biti izazovne za detekciju, upozorio je Stelmach u razgovoru za Reuters. "Riječ je o iznimno jeftinom, učinkovitom i visoko anonimnom načinu izrade eksplozivnih naprava," zaključio je.

Poljski tužiteljski slučaj temelji se na svjedočenjima najmanje pet osumnjičenih članova navodne sabotažne ćelije, kao i na povjerljivim nalazima sigurnosnih službi, otkriva izvor blizak istrazi. Državno tužiteljstvo potvrdilo je Reutersu da su istražitelji zaplijenili i četvrti paket koji nije detonirao u skladištu u Varšavi, omogućivši detaljnu analizu netaknutog sadržaja.

Prema izvoru, poljski istražitelji tvrde da je ključnu ulogu u europskom probnom pokušaju odigrao Ukrajinac imenom Vladislav D, nastanjen u južnoj Poljskoj. On je navodno djelovao prema uputama primljenim putem Telegrama od GRU-ovog operativca poznatog samo kao "Ratnik". Poljski zakon zabranjuje javno otkrivanje prezimena osoba optuženih za kaznena djela. Međutim, puni identitet osumnjičenika - Vladyslav Derkavets - objavljen je u povezanom sudskom postupku u Bosni i Hercegovini, gdje takva ograničenja ne postoje, a u kojem se drugi osumnjičeni član navodnog plana suočio s izručenjem Poljskoj. Izvor blizak poljskom tužiteljstvu navodi da je 18. srpnja Vladyslav vozio Opel Astru iz svog doma u Katowicama preko granice do litvanskog grada Kaunasa, gdje je preuzeo više od desetak predmeta iz prtljažnika parkiranog automobila. Potom otputovao do Vilniusa, glavnog grada Litve, gdje je pripremio četiri paketa. Svaki je sadržavao jastučić, nekoliko tuba kozmetike i erotskih igračaka. Prije zatvaranja, aktivirao je unaprijed tempirane mehanizme detonacije pritiskom na dva gumba. Izvor navodi da su uređaji omogućavali podešavanje vremena aktivacije od nekoliko sekundi do nekoliko mjeseci unaprijed. Sljedećeg dana, 19. srpnja, Vladislav je predao pakete osobi kodnog imena "Mary" u parku u Vilniusu. Paketi su istog dana poslani iz grada. Vladislav je uhićen u Poljskoj početkom kolovoza pod optužbom za izvršavanje terorističkih djela u ime ruske obavještajne službe. U siječnju je varšavski sud produljio njegov pritvor do svibnja, dok istraga traje.

Reuters nije uspio stupiti u kontakt s Vladislavom u pritvoru, a njegov odvjetnik izjavio je da ne može komentirati slučaj zbog nedostatka informacija o detaljima istrage koja je još u predraspravnoj fazi. Državno tužiteljstvo izjavilo je za Reuters da osumnjičenik poriče obje optužbe, uključujući rad za stranu obavještajnu agenciju, te da je dao "opširna objašnjenja" za svoje postupke koja ured ne može otkriti zbog povjerljivosti istrage. Prema izvoru upoznatom s istragom, Vladislav je tijekom ispitivanja nakon uhićenja izjavio da ga je s Ratnikom upoznao prijatelj te da su komunicirali isključivo putem Telegrama.

Poljski tužitelji optužuju i drugog muškarca, 44-godišnjeg Alexandera B, da je bio dio iste poljske ćelije kao i Vladislav. Njegov zadatak navodno je uključivao pripremu terena za ciljanje teretnih zrakoplova na sjevernoameričkim rutama organiziranjem slanja paketa tenisica i odjeće iz Varšave u Washington i Ottawu, s ciljem prikupljanja informacija o metodama i vremenu obrade paketa.

Alexander, kojeg su poljske vlasti tražile da se izruči iz Bosne i Hercegovine, javno je identificiran punim imenom kao Alexander Bezrukavyi, ruski državljanin iz Rostova na Donu. Na saslušanju u Sarajevu u siječnju, negirao je bilo kakvu povezanost ili saznanja o planu za ciljanje skladišta ili teretnih zrakoplova. Nakon neuspješne borbe protiv izručenja, Bezrukavyi je u veljači izručen Poljskoj. Reuters nije uspio stupiti u kontakt s njim u pritvoru niti doći do njegovog odvjetnika. Prema izvoru upoznatom s poljskom istragom, on poriče sve optužbe, uključujući rad za stranu obavještajnu agenciju.