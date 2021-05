Oni vode kampanje Tomaševića i Škore: Profesorica FPZG-a i suvlasnik Pevexa

Tomislav Tomašević (39) i Miroslav Škoro (58), dvojac koji će se za nešto više od tjedan dana natjecati u drugom krugu izbora za gradonačelnika Zagreba, dolaze iz relativno novih političkih opcija koje su otpočetka svjetonazorski vrlo jasno definirane. Tomašević je kandidat lijevo orijentirane platforme Možemo!, koja je na početku pokrivala i neke izrazito lijeve stranke, poput Radničke fronte, no od njih su se u međuvremenu odmaknuli i počeli graditi priču prihvatljivu većem broju birača.

Prvi krug izbora pokazao je da su birači doista prihvatili Tomaševićev narativ, što je očito iz činjenice da ga je u prvome izbornom krugu zaokružilo čak 147.287 Zagrepčana, što je rekord svih dosadašnjih izravnih izbora za gradonačelnika metropole, a računajući samo na glasove izrazite ljevice, teško da bi ga zapravo mogao doseći.

Držati se komunalnih tema

No njegov protukandidat Škoro u kampanji za drugi krug očito ne namjerava dopustiti da Tomaševićeva početna priča padne u zaborav. Kampanju je usmjerio prema izrazito svjetonazorskim temama, a kako će se s time nositi do kraja kampanje, u Tomaševićevu timu ne žele govoriti i poručuju tek kako “ne komentiraju kampanje koje su u tijeku.” Istupi Tomaševića i ljudi iz njemu bliskog kruga otkrivaju, međutim, da će ova platforma i u samoj završnici kampanje nastojati na najmanju moguću mjeru svesti sučeljavanje na svjetonazorskim temama, koje su do sada tako uspješno izbjegavali.

Među Tomaševićevim najbližim suradnicima je Danijela Dolenec, izvanredna profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, koja bi, dobije li Tomašević i drugi krug izbora, postala njegova zamjenica. Nakon prvog izbornog kruga u gostovanju na N1 televiziji susrela se s pitanjem o pobačaju, na koje je, očekivano, uzvratila kako su za Možemo! ženska reproduktivna prava izrazito važna, ali i jasno dala do znanja da joj se takva pitanja ne sviđaju jer bi u nastavku kampanje mogla naštetiti njihovu kandidatu.

– Žao mi je da sad i ovime idemo u teme koje bi odgovarale i protivničkom stožeru – kazala je Dolenec, za koju je poznato da se školovala u Velikoj Britaniji i Švicarskoj, a u fokusu njezina znanstvenog rada je i španjolski pokret Podemos, koji je u dobroj mjeri inspirirao i zeleno-lijevi Možemo!.

Svoju lijevu političku orijentaciju nikada nisu krili ni drugi iz Tomaševićeva kruga, od Teodora Celaskog, osnivača udruge Pravo na grad, Luke Korlaeta, profesora s Arhitektonskog fakulteta, i drugih, no oni će svoje ideološke stavove do kraja kampanje nastojati što više gurnuti u drugi plan, a isticati komunalne teme, koje i jesu bit lokalnih izbora.

Svjetonazorski stavovi Škorinih najbližih suradnika također su, više-manje, dobro poznati, a za razliku od Tomaševićevih stratega, u ovom su timu procijenili da je upravo ideologija ono što može pomoći Škori da prevlada golem zaostatak za protukandidatom koji nosi iz prvog izbornog kruga.

Ako je za brak bilo 190.000...

Izborna strategija za Škoru radi se “in house”, u krugu ljudi u Domovinskom pokretu, a u krugu onih koji je stvaraju i provode su Igor Peternel, Marja Čolak i drugi. No glavni u ovom poslu je Mario Radić, suvlasnik Pevexa i Škorin blizak prijatelj. Škoro se na Radića u velikoj mjeri oslanjao i u predsjedničkoj kampanji i nakon nje, pri osnivanju Domovinskog pokreta, sada i u izborima za gradonačelnika, u kojima mu je Radić direktor kampanje. Radić ne krije kako neće dopustiti da izrazito lijevi korijeni platforme Možemo! padnu u zaborav.

– Razlika između Škore i Tomaševića iz prvog kruga velika je i mi ga možemo dostići jedino referendumskim pristupom. Zbog čega ne bismo mogli isticati tko smo? Nećemo se predati – poručuje Radić.

Brojke na koje se oslanja dosadašnji su izbori u Gradu Zagrebu i omjer između birača ljevice i desnice koji se na njima pokazao, kao i broj Zagrepčana koji su zaokružili “za” na referendumu o braku – njih gotovo 190.000.

Da bi mobilizirali te birače, u Škorinu timu danas namjeravaju postaviti “izložbu radova” platforme Možemo!, koja će prikazati “zakletvu” udruge Dugine obitelji, koju je, kaže Radić, potpisala ova platforma, njihove odnose s Matom Kapovićem i Katarinom Peović, kao i postupke i izjave vezane za Trg maršala Tita.

Takva je kampanja rizična i mogla bi odbiti dio umjerenih birača, posebno kada se u obzir uzmu uraci Škorinih podupiratelja, poput udruge Vigilare, koja je na svom Facebook-profilu jučer objavila poprilično šokantan plakat. Slika prikazuje kovanicu s rukom fetusa, a popratni tekst glasi: “Muzemo i vašim novcem komadamo djecu”. Da bi im takva “potpora” mogla naštetiti, Radić je svjestan i zato poručuje da Škoro i njegov tim nemaju ništa ni s tom udrugom ni s njezinom objavom.

Dapače, tvrdi da im je Vigilare nudio podršku u kampanji, ali prema Škori su izišli s dosta tvrdim zahtjevima, koje je on odbio potpisati.

