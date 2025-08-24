Omiljeni napitak mnogih Hrvata mogao bi biti povezan s oštećenjem vida, evo o čemu se radi

Novo istraživanje sugerira da ispijanje instant kave može povećati rizik od suhe senilne degeneracije makule (AMD), glavnog uzroka gubitka vida kod starijih osoba. Zanimljivo je da studija, objavljena u časopisu Food Science & Nutrition, nije pronašla sličan rizik kod mljevene kave, kave bez kofeina ili ukupnog unosa kave. "AMD je vodeći uzrok gubitka vida kod starijih osoba u razvijenim zemljama", rekao je autor studije Siwei Liu za Medical News Today.

"Budući da trenutačno ne postoji lijek, identificiranje novih promjenjivih čimbenika ključno je za usporavanje napredovanja bolesti, očuvanje vida i poboljšanje kvalitete života pacijenata", dodaje. Znanstvenici su koristili podatke više od 500.000 sudionika iz sažetka statistike studija asocijacije genoma UK Biobank. Primijenili su metodu nazvanu Mendelova randomizacija, koja koristi genetske razlike za proučavanje uzroka i posljedice, slično kliničkom ispitivanju.

"Kava je jedno od najčešće konzumiranih pića u svijetu i bogata je polifenolima i antioksidansima koji mogu imati neuroprotektivne učinke", objasnio je Liu. "Istovremeno, sve više dokaza ukazuje na to da genetika utječe na prehrambene preferencije. Proučavanje genetske predispozicije za konzumaciju kave i njezine povezanosti s rizikom od AMD-a moglo bi pomoći u otkrivanju potencijalnih uzročno-posljedičnih veza između prehrane i očnih bolesti", objašnjava. Znanstvenici vjeruju da povećani rizik može proizaći iz kemijskih promjena, aditiva ili nusproizvoda nastalih tijekom obrade instant kave. Međutim, tim je ukazao na neka ograničenja poput korištenja uglavnom europskih podataka i izostanka detaljnih informacija o različitim vrstama kave.