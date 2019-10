Okršaj Marijačića i Bujanca: 'Odvratno je profitirati na ovakvim slučajevima'

Šokantna naslovnica Hrvatskog tjednika kojom je slučaj grupnog silovanja u Zadru proglašen izmišljenim, izazvala je okršaj između Ivice Marijačića, glavnog urednika ovog tjednika, te Velimira Bujanca, voditelja i urednika emisije Bujica koji je rezultirao prekidom njihove suradnje i to zato jer je Bujica odbio reklamirati kontroverznu naslovnicu Marijačićevog tjednika.

- Zajedno s direktoricom programa Z1 televizije, odlučio sam ne emitirati novu naslovnicu HT-a, zato jer se na njoj, prije završetka istrage, tvrdi da je slučaj silovanja u Zadru "izmišljen". Već i sama sumnja da je netko silovao ženu, a posebno maloljetnu djevojčicu, gadi mi se. Ona je zlostavljana, bez obzira na kvalifikaciju nedjela osumnjičenih i odvratno je, na bilo koji način, profitirati na ovakvim slučajevima. Pri tome nije uopće važno jeste li Veljača, ‘baba’ ili netko posve suprotnog svjetonazora. Ni moja malenkost, baš kao ni televizije koje prenose Bujicu, u tome nećemo i ne možemo sudjelovati. (...) To je degutantno i protivno mojim ljudskim uvjerenjima. I uvjerenjima mnogih mojih prijatelja, koji imaju djevojčice sličnih godina. I onih koji imaju sinove sličnih godina - poručio je Velimir Bujanec putem Facebooka.

Prekid suradnje komentirao je i Marijačić koji je također putem Facebooka poručio da je ovaj bojkot za njega neprihvatljiv i da stoga više ne namjerava surađivati s Bujancem, ali unatoč tome ostat će u korektnim odnosima.

- Molim vas, to što sam prekinuo suradnju s Bujicom, ne znači da je dopušteno ikomu vrijeđati voditelja. Mi smo izvrsno surađivali, ali sada je tomu došao kraj jer se ne slažem s njegovom odkukom o bojkotu reklame, ili odlukom nekoga iznad njega. Ostajemo korektni i bez suradnje pa vas molim citajte Ht i pratite Bujicu i dalje - napisao je.

Između ostalog, Bujanec se osvrnuo i na Jelenu Veljaču i Aleksandra Stankovića, oko kojih se ovih dana vode razne polemike.

- Mogao bih zamjeriti Jeleni Veljači zašto nije radila demonstracije ispred DORH-a, kada je zbog obiteljskog nasilja Tončika Anastasia Bago (ex Lalovac) optužila bivšeg Milanovićevog ministra financija Borisa Lalovca. Je li i on bio “bijeli heteroseksualni muškarac na poziciji moći”?! Je li Veljača vidjela fotografije s modricama na njezinim nogama, a koliko sam gledao, neke modrice spominjala je u ‘Nu2'. Kako to da je Sanja Sarnavka bila, po vlastitim riječima “u mirovini” kada su B.a.B.e. zalupile slušalicu supruzi bivšeg ministra koja je sama i odbačena od svih, zatražila pomoć?! A sada je, odjednom prekinula mirovinu, kada treba demonstrirati protiv neke druge političke opcije. Gdje je bila Veljača kada su “ugledni” SDP-ovci Tončiku Anastasiu Bago (ex Lalovac) proglašavali “ludom” i tvrdili da “izmišlja”? U čemu je razlika između nje i Salme Hayek? - napisao je Bujanec dodajući kako to navodi kako bi "ukazao na licemjerje inicijative #spasime".

Ipak, u jednom je, kaže, Veljača u potpunosti u pravu.

- Stanković se s Veljačom zakačio samo zbog svog ega. Naknadno sam pogledao ‘Nedjeljom u 2’ i primjetio da je tijekom većeg dijela emisije zapravo podilazio glumici Veljači. (...) Stanković je Veljači isprva podilazio, a u konflikt je krenuo zato jer nije mogao podnijeti da ne ispadne “faca” i “pametniji” od jedne glumice. I po tome je ispao seksist i zapravo, jadan. Veljači se može spočitnuti svašta, može je se prokazivati da glumi sve ovo, ali ono što je govorila o zlostavljanju Salme Hayek u potpunosti je točno. Jadni su muškarci koji žene moraju fizički prisiljavati da budu s njima. I to je apsolutno zlostavljanje.