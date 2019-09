Esih napala Hasanbegovića i Bujanca: 'Radi se o mojoj političkoj eliminaciji'

Saborska zastupnica Bruna Esih rekla je da je očekivala raspad Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku, do kojeg je došlo kad je s početkom jesenskog zasjedanja Sabora formiran novi klub, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića.

Bivši članovi kluba Neovisnih za Hrvatsku Hasanbegović i Glasnović u novom su klubu s HRAST-ovim Hrvojem Zekanovićem, a Esih, koja je bila u istom klubu, kaže da se radi o njezinoj političkoj eliminaciji.

- Ja to očekujem još od one najave, još za vrijeme europarlamentarnih izbora, kako će se ići u moju političku eliminaciju - rekla je Esih za Direktno, dodajući da je klub koji je nastao njezinim političkim djelovanjem transformiran u neki drugi.

Esih je osim svog donedavnog političkog partnera Hasanbegovića kritizirala i voditelja Velimira Bujanca, koji ju je nekad itekako podržavao.

- Koliko znam o osnivanju Kluba prije su trajali pregovori i koliko znam nisu svi bili oduševljeni njima. Navodno je Zlatko Hasanbegović nastupio po principu ja uzimam sve, ne dajem ništa samo zato što ja to mogu. Pretpostavljam da on to može jer ima političku poleđinu i podršku medijskog maga Velimira Bujanca za kojeg sam dobila informaciju da je i odradio medijaciju da se njih troje slože da budu u Klubu - rekla je Esih.

- Ja nisam postavljala nikakve uvjete, no očito to nije bilo dovoljno te su me eliminirali iz Kluba na osobni zahtjev Zlatka Hasanbegovića. Koliko sam čula, druga dvojica zastupnika nisu bila oduševljena s tom idejom. No očito se od toga nije odustajalo i oni su popustili po pritiskom. Žao mi je jedino što je general Željko Glasnović popustio ucjenama - rekla je Esih.

