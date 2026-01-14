Oko 230 tisuća građana dobit će povrat poreza, evo kada kreću isplate

Oko 230.000 mladih osoba prošle je godine imalo pravo na polovinu ili cijeli uplaćeni porez, a slična se brojka očekuje i ove godine. Prema Pravilniku o porezu na dohodak, mlade osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, dok oni do 30 godina starosti imaju pravo na 50 posto povrata. Pravo ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaću.

"Očekuje se da će povrati poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2025. godinu pratiti dinamiku prethodne godine s početkom izvršavanja u svibnju", otkrili su iz Porezne uprave za portal srednja.hr. Kao i svake godine, na kućne adrese stići će rješenje Porezne uprave u kojem će stajati točan iznos povrata poreza, no okvirni iznos može se izračunati i preko kalkulatora koji je dostupan ovdje.

U većini slučajeva nije nužno podnositi posebnu prijavu za povrat poreza prema propisu za mlade, osim ako netko ima, primjerice, olakšicu za koju Porezna uprava nema podatke.

"Ako te osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat poreza uplaćenog tijekom poreznog razdoblja po osnovi plaće utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH, a radi ostvarivanja prava na navedenu poreznu olakšicu. Isto tako, ako žele iskoristiti olakšice propisane Zakonom, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima, primjerice o podacima o uzdržavanoj djeci jer nisu upisana na Obrascu PK ili podacima o danim darovanjima na temelju kojih se može uvećati osobni odbitak, obvezni su do 28. veljače podnijeti Obrazac ZPP-DOH", navode iz Porezne uprave.