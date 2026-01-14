Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAKON POVEĆANJA KAZNE

Objava jednog od dvojice koji su 2011. na smrt pretukli mladića: 'Istina o ovoj smrti nije razjašnjena...'

Varaždin: Policija privela trojicu osumnji?enika za smrt Tomislava Pergara
Marko Jurinec/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
14.01.2026.
u 13:17

"Poštujući pravni sustav Republike Hrvatske, u cijelosti ću ispoštovati donesenu pravomoćnu odluku. Međutim, njezino izvršenje ne znači i kraj nastojanja da se u ovom predmetu, prije ili kasnije, ostvare i pravo i pravda. Ispred mene i moje obitelji stoji težak put, ali unatoč svemu i dalje vjerujem da će se temeljna načela istine, prava i pravde u konačnici morati zadovoljiti"

Nakon što je Županijski sud u Slavonskom Brodu prihvatio žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu i povećao kazne dvojici okrivljenih za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom Tomislavu Pergaru 2011. godine, oglasio se jedan od njih, Bruno Hančić (38), kojem je prvotna kazna u drugostupanjskom postušku povećana na tri godine i šest mjeseci zatvora. "Tijekom dugogodišnjeg sudskog postupka u kojem sam sudjelovao, suočio sam se s jednom temeljnom, ali rijetko izgovorenom činjenicom: pravda i pravo nisu isto.

Pravo je skup propisa koje sudovi primjenjuju, dok se pravda smatra ciljem koji bi se tom primjenom trebao postići. Idealno, presuda bi trebala zadovoljiti oboje. U praksi, često zadovolji samo jedno. U ovom slučaju, nažalost, nije zadovoljeno ni jedno. Presuda donesena u mom predmetu ne ostavlja bez dilema samo mene kao okrivljenika, već i drugu stranu postupka – obitelj oštećenika. Nakon petnaest godina trajanja postupka, obrazloženje presude nije dalo jasan i nedvosmislen odgovor na ključno pitanje: tko je stvarno odgovoran za smrt oštećenika. Time nisu ispunjeni ni zahtjevi pravne sigurnosti, ni temeljni osjećaj pravde.

S pozicije okrivljenika, neprihvatljivo mi je da se odluka temelji na pravnim osnovama koje su upitne ili narušene, dok se s pozicije oštećenika uskraćuje ono jedino što bi presuda trebala donijeti – jasnoću, istinu i završetak postupka utemeljen na činjenicama i dokazima. U takvoj situaciji nema stvarno zadovoljene strane. Zbog nastavka postupaka pred višim institucijama, svjesno se suzdržavam od iznošenja i komentiranja pojedinačnih činjenica, dokaza i konkretnih dijelova obrazloženja presude.

Cilj ovog osvrta nije polemizirati s odlukom suda niti slati poruke o funkcioniranju pravnog sustava, već ukazati na načelni problem odnosa između prava i pravde u jednom dugotrajnom i složenom postupku. Kao čovjek, izražavam iskreno žaljenje zbog tragičnog događaja i suosjećanje s obitelji preminulog. Gubitak ljudskog života nenadoknadiv je i svaka ljudska tragedija zaslužuje poštovanje. Istodobno, kao okrivljenik, ne mogu se poistovjetiti s odgovornošću koja mi se ovom presudom pripisuje.  Jednako tako, izražavam žaljenje i duboko suosjećanje sa svojom obitelji, koja već godinama nosi teret ovog postupka i njegovih posljedica, iako prolazi kroz sve to u okolnostima u kojima je moja odgovornost predmet daljnjih pravnih ocjena. Ovom pravomoćnom presudom pravna borba za ostvarenje prava i pravde ne prestaje, već prelazi u drugačiji oblik.

Poštujući pravni sustav Republike Hrvatske, u cijelosti ću ispoštovati donesenu pravomoćnu odluku. Međutim, njezino izvršenje ne znači i kraj nastojanja da se u ovom predmetu, prije ili kasnije, ostvare i pravo i pravda. Ispred mene i moje obitelji stoji težak put, ali unatoč svemu i dalje vjerujem da će se temeljna načela istine, prava i pravde u konačnici morati zadovoljiti – bez obzira na posljedice koje su do sada obilježile živote svih strana uključenih u ovaj postupak. Ako postoji moja odgovornost, smatram da ona mora biti jasno, javno i nedvosmisleno obrazložena, uz konkretne i provjerljive dokaze. Samo takva presuda može imati puni smisao – za okrivljenika, za obitelj oštećenika i za društvo u cjelini", objavio je na svom profilu na Facebooku prvookrivljeni Bruno Hančić.

Ključne riječi
ubojstvo pergar Čakovec

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Idler 3
Idler 3
13:26 14.01.2026.

Tak je, trebali su te rebnut z jeno deset let iza gitrih pa bi i pravo i pravda bili rešeni !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!