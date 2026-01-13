Porezna uprava o Fiskalizaciji 2.0: Od početka godine izdano više od 1,6 milijuna eRačuna

Porezna uprava (PU) izvijestila je u utorak da je od početka godine pa sve do danas izdano više od 1,6 milijuna eRačuna, a u sustav Fiskalizacije 2.0 uključeno je 299.240 poreznih obveznika izdavatelja i primatelja eRačuna, te ocijenila da sustav "funkcionira stabilno i u velikom opsegu".

Ukupno je, kako navode, u tom razdoblju bilo 1.660.464 fiskaliziranih eRačuna, a 216.762 poreznih obveznika razmijenilo je eRačun. Pritom je 33 informacijskih posrednika na Popisu informacijskih posrednika, a 10 poreznih obveznika razvilo je vlastito rješenje za razmjenu eRačuna.

Uvođenje Fiskalizacije 2.0 predstavlja jednu od najopsežnijih digitalnih reformi u području financijskog poslovanja u Hrvatskoj. Osvrnuvši se u svom priopćenju na probleme koji se pojavljuju kod fiskalizacije, iz Porezne uprave kažu da do njih dolazi jer određeni broj poreznih obveznika još uvijek nije potvrdio pristupnu točku. "To samo po sebi u pravilu nije protivno zakonskim odredbama, ali samo ukoliko se radi o poreznim obveznicima koji nemaju potrebe izdavanja ili zaprimanja eRačuna radi statusa svojih poslovnih aktivnosti. Takvim poreznim obveznicima Porezna uprava će uputiti poziv ostavljajući rok za dodatnu prilagodbu", naveli su u svom priopćenju.

Napominju i da je kod nekih poduzetnika i posrednika potrebno dodatno prilagoditi programska rješenja. Kako ističu, kroz razmjenu eRačuna uočena je potreba za dodatnim razumijevanjem objavljenih tehničkih dokumenata (dostupnih na stranicama Porezne uprave), ali i potrebu za doradom programskih rješenja svih uključenih u postupak razmjene eRačuna (porezni obveznici, računovodstveni uredi i porezni savjetnici, računovodstveni programi, informacijski posrednici).

Upozoravaju i da tko ne poštuje zadanu formu ne može izdati eRačun. Naime, eRačun je dokument u zadanoj formi u skladu s EU normom koja obuhvaća i hrvatsko proširenje. Kako bi se omogućila ispravna izrada eRačuna, Porezna uprava je objavila validator. Unatoč zakonskim odredbama i objavljenom validatoru u razmjeni eRačuna zamjećuje se nepoštivanje obvezatnosti podataka prema EU normi i hrvatskom proširenju čime se posljedično ne može izraditi fiskalizacijska poruka koju može zaprimiti Sustav za fiskalizaciju. Navedeni problem još uvijek bilježe određeni računovodstveni programi radi čega se putem pristupnih točaka ne mogu razmijeniti eRačun-i, izvijestili su.

Kao ostale razloge iz Porezne uprave navode nedovoljnu informiranost o strukturi eRačuna, o čemu su, kako ističu, objavili niz tehničkih dokumenata, a kažu i da porezni obveznik koji nije ovlastio osobu za provedbu fiskalizacije, ne može je ni provesti. Iz Porezne uprave navode i da je zaprimljen veliki broj upita koji se odnose na praksu koja se razvila, a koja nije u skladu s već postojećim poreznim propisima, a kao primjer navode izdavanje računa u slučaju internih obračuna ili navođenje datuma izdavanja računa koji nije u skladu sa stvarnim datumom izdavanja računa. Stoga ističu da se računovodstveni programi moraju uskladiti sa Zakonom o fiskalizaciji i ostalim pozitivnim propisima.

Nadalje, navode i da razvijaju partnerski odnos s poreznim obveznicima te će kod nastalih grešaka tijekom implementacijskog razdoblja primjenjivati načelo oportuniteta, prema kojem se prekršajni postupci neće provoditi ako porezni obveznici surađuju u provedbi poreznih postupka. Podsjećaju porezne obveznike ili za njih ovlaštene osobe da je potrebno poznavanje propisa o eRačunu te da se veliki broj informacija objavljuje na internet stranicama Porezne uprave.

"Sve potvrđuje da Fiskalizacija 2.0 funkcionira stabilno i u velikom opsegu, a fokus Porezne uprave u sljedećem razdoblju bit će na daljnjem ujednačavanju tehničkih pravila, jačanju koordinacije sa svim uključenima u postupak te postupnom povećanju učinkovitosti i kvalitete razmjene eRačuna za sve porezne obveznike. Uvođenje obveze razmjene eRačuna veliki je digitalizacijski iskorak i predstavlja najveću promjenu u primjeni poreznog sustava koja u konačnici dovodi do ušteda svih uključenih u ovaj postupak", zaključuju iz PU.