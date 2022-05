Dva su se mjeseca skrivali od horora rata: 'Ne bih se odrekla tih crteža niti da me ubiju'

Sinoć je u Zaporižje stiglo oko 170 civila evakuiranih iz Mariupolja, među kojima su i ljudi koji su se skrivali u čeličani Azovstal od početka invazije. Konvoj autobusa stigao je u nedjelju navečer, a među evakuiranima je bilo 51 civila iz čeličane, dok su se ostalih 120 civila skrivali po raznim lokacijama po Mariupolju.

Njihovo putovanje od oko 200 kilometara započelo je u petak, a konvoj su zadržavale ruske snage na kontrolnim točkama, prenosi The Guardian.

- Nisam mislila da ćemo se izvući, nisam imala nikakvih planova za budućnost - kazala je Natalia koja je radila u Azovstalu cijeli svoj život te gdje se skrivala posljednja dva mjeseca. Pobjegla je s tek nešto više od kolekcije crteža koje su napravila djeca u skloništu, a gdje je ona organizirala natjecanja za djecu kako bi im smetnula s uma strahote koje se događaju u njihovom gradu. - Ne bih se odrekla tih crteža niti da me ubiju - kazala je.

Vijest o dolasku civila na Twitteru je objavila i zamjenica premijera Irina Vereščuk. - Zadnji civili evakuirani iz Azovstala stigli su na sigurno, zajedno s obiteljima. Putovanje od 200 kilometara trajalo je dva dana - napisala je Vereščuk.

The last civilians rescued from Azovstal in Mariupol reach safety in Ukraine, along with a handful of families able to make it to an evacuation collection point in the city. A 200km journey that took 2 days. pic.twitter.com/FNRzLne1lM