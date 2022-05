Danas proslava Dana pobjede u Rusiji, očekuje se govor Putina: 'Mogao bi objaviti rat Ukrajini ili opću mobilizaciju'

Danas je 75. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Više od 170 ljudi jučer je stiglo u Zaporižje iz čeličane Azovstal, čime se ukupan broj evakuiranih otamo popeo na oko 600. Potpredsjednik ruske vlade Marat Khusnullin posjetio je u nedjelju Mariupolj i time postaao najviši vladin dužnosnik koji je kročio u ukrajinski grad od početka invazije.

Ključni događaji:

Danas se u Rusiji obilježava dan pobjede nad nacizmom

Japan će „uzeti vremena“ za prekid uvoza ruske nafte

Više od 170 ljudi spašenih iz čeličane Azovstal u Mariupolju stiglo je u Zaporižju

Potpredsjednik ruske vlade Marat Khusnullin posjetio je Mariupolj

Kanadski premijer Justin Trudeau nalazi se u ukrajinskom gradu Irpinu

VIDEO Zelenski otkrio koji je uvjet za prekid rata: Izostavio jedan detalj koji je do sada bio ključan

Tijek događaja:

8:15 - Ukrajina je već dio slobodnog svijeta, dok je Moskva izolirana, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenskij u povodu završetka Drugog svjetskog rata prije 77 godina, prenijela je njemačka novinska agencija dpa.

7:35 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu ruskih napada u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

7:31 - U Rusiji je krenula proslava Dana pobjede, a povorka je prvo krenula u gradu Vladivostoku na istoku države.

Victory Day parades begin in Russia.



People in Vladivostok take to the streets to watch the annual parade marking Russia's 1945 victory over Nazi Germany.



This year's parades aim to justify Russia's war in Ukraine, which has gone on longer and cost more than Moscow expected pic.twitter.com/l2aeMeRfAj — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2022

7:20 - Sinoć je u Zaporižje stiglo oko 170 civila evakuiranih iz Mariupolja, među kojima su i ljudi koji su se skrivali u čeličani Azovstal od početka invazije.



6:53 - U jučerašnjem granatiranju u Donjecku ubijeno je četiri civila, a ozlijeđeno osmero, kazao je čelnik regionalne uprave Pavlo Kirilenko.

- Nemoguće je ustanoviti točan broj mrtvih u Mariupolju i Volnovahi - napisao je na Telegramu.

On May 8, the Russian shelling attacks in Donetsk Oblast killed four civilians, injured eight - RegAdm Head Pavlo Kyrylenko



"It is currently impossible to establish the exact death toll in Mariupol and Volnovakha," he added.https://t.co/xuS1SOZe7s — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 9, 2022

6:44 - Ukrajinska veleposlanica u SAD-u položila je vijenac na spomenik veteranima Drugom svjetskom rat u Washingtonu, te kazala kako Rusija ''nije ništa drugačija danas nego što su to bili nacisti tada''.

- Danas Ukrajina brani svoju demokraciju te demokraciju u svijetu od ruskog režima, koji nije ništa drugačiji od nacista ili retorike i agresije te metode ratnih zločina - kazala je.

Amb.@OMarkarova took part in the wreath-laying ceremony at the WWII Memorial. Today Ukraine defends itself & democracy in the world from the Russian regime, which is no different from the Nazis neither in rhetoric& aggression nor in methods of war crimes.

6:29 - Danas se u Rusiji obilježava dan pobjede nad nacizmom. Glavna povorka bit će održana u Moskvi, gdje bi oko podneva po lokalnom vremenu Vladimir Putin trebao održati govor.

Reporter The Guardiana smatra kako bi Putin taj govor mogao iskoristiti kako bi dao objavio rat u Ukrajini.

- Dramatične opcije su formalna objava rata u Ukrajini ili opća mobilizacija - ili pak deeskalacija objavom da su pobijedili. Alternativno, mogao bi objaviti i kako je Rusija pobijedila, no ipak pripremajući državu za nove patnje zbog nastavka nasilja, što bi bio svojvrstan ''sendvič''. Ukrajinski dužnosnici upozoravali su da Putin planira objaviti masovnu mobilizaciju ili čak objavu rata u Ukrajini - kazao je.

6:21 - Guverner kijevske Oblasti objavio je kako su ruske snage uništile najmanje 4.000 domova na tom području od početka invazije.

Oleksandar Pavliuk kazao je jučer kako su oštećenja zabilježena na 46 od 69 mjesta, što je oko 66.7 posto cijele regije.

6:10 - Japan će „uzeti vremena“ za prekid uvoza ruske nafte, objavio je u ponedjeljak premijer Fumio Kishida nakon susreta G7 na kojem je donesena odluka o obustavi uvoza iz Rusije.

Zemlje G7 su se na susretu u nedjelju obvezale da će zabraniti ili potpuno obustaviti uvoz nafte iz Rusije, ne navodeći kakve je točno obaveze preuzela svaka od članica – Njemačka, Kanada, SAD, Francuska, Italija, Japan i Velika Britanija.

„Za državu koja je jako ovisna o uvozu energenata, to je teška odluka. No koordinacija zemalja G7 ključna je u ovakvim vremenima“, rekao je Kishida novinarima.

„Što se tiče vremenskog okvira za redukciju ili zaustavljanje uvoza iz Rusije, razmotrit ćemo ga dok procjenjujemo situaciju“, naglasio je japanski premijer.

„Uzet ćemo si vremena da poduzmemo korake prema postupnom zaustavljanju“ uvoza, dodao je Kishida, ne navodeći detalje.

U Japan od sredine travnja nije stigao niti jedan tanker s ruskom naftom, prenosi Reuters. U tom mjesecu je iz Rusije u Japan stiglo oko 1,9 milijuna barela, što je 33 posto manje nego isti mjesec prije godinu dana.

Rat u Ukrajini naglasio je japansku ovisnost o ruskim energentima. Azijska država ukupno uvozi 33 milijuna barela ruske nafte, što je 2021. iznosilo ukupno 4 posto ukupnog uvoza.

Japanska vlada i tvrtke imaju vlasničke udjele u naftnim i LNG projektima u Rusiji, uključujući dva na otoku Sahalinu iz kojih su izašli zapadni partneri Exxon Mobil i Shell.

Hirokazu Matsuno, dio japanske vlade, u ponedjeljak je objavio da Japan neće odustati od svojih udjela u projektima Sahalin 1 i 2 jer su oni „iznimno važni“ za stabilnost japanskog energetskog tržišta.

