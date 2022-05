Potpredsjednik ruske vlade objavio da je posjetio Mariupolj: 'Počinje obnova mirnog života'

Potpredsjednik ruske vlade Marat Husnuljin posjetio je u nedjelju Mariupolj, a on je ujedno i najviši vladin dužnosnik koji je do sada kročio u ukrajinski grad nakon ruskog bombardiranja, piše Reuters, a on je vijest objavio i na svom Telegram kanalu.

"Posjetio sam oslobođene teritorije DNR (Narodne Republike Donjeck) i LNR (Narodne Republike Luhansk). Posjetio sam Mariupolj, Volnovahu, Luhansk i druge gradove i razgovarao s lokalnim stanovništvom. U regijama počinje obnova mirnog života, puno je posla. Mi ćemo pomoći. Posebno je potrebno obaviti velike radove na pružanju humanitarne pomoći", napisao je.

Objavljeni video prikazuje sastanak Husnuljina s Denisom Pušilinom, čelnikom samoproglašene Narodne Republike Donjeck.

Savjetnik gradonačelnika Mariupolja Petro Andrušenko rekao je da je Husnuljin posjetio mariupoljsku morsku luku.

"Osim banalne pljačke, takvi se posjeti sve više odnose na pokušaje izravne integracije okupiranih područja u Rusiju", rekao je Andrušenko.